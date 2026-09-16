به منظور تسهیل حضور شهروندان در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» شرکت واحد اتوبوسرانی تمهیداتی در نظر گرفته است.

به گزارش کیهان، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: به منظور تسهیل حضور شهروندان در رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران» که روز جمعه ۲۷ شهریورماه در محدوده میدان امام حسین(ع) تا تقاطع خیابان نواب برگزار می‌شود، ضمن ارائه خدمات ویژه پیش از مراسم از نقاط مختلف شهر تهران، با استقرار ناوگان موردنیاز در نقاط تعیین‌شده به شرح زیر، تمهیدات لازم برای بازگشت شرکت‌کنندگان پس از پایان مراسم نیز پیش‌بینی کرده است.

محل استقرار ناوگان

برای خدمات‌رسانی پایان مراسم

جنوب به شمال خیابان کارگر شمالی؛ از فرصت به سمت شمال بلوار استاد معین، شمال به جنوب؛ خیابان دکتر قریب، به سمت جنوب؛ خیابان سپهبد قرنی، بالاتر از میدان فردوسی به سمت جنوب؛ خیابان ولی‌عصر(عج)، از تقاطع طالقانی تا میدان ولی‌عصر(عج)، به سمت شمال؛ خیابان ابوریحان بیرونی، به سمت جنوب؛ بلوار کشاورز، از میدان ولی‌عصر(عج) تا استاد قریب، به سمت غرب؛ خیابان آذربایجان، از کارون تا رودکی؛ خیابان ولی‌عصر(عج)، شمال به جنوب، از میدان ولی‌عصر(عج) تا چهارراه ولی‌عصر(عج)؛ خیابان کارگر جنوبی، از خیابان جمهوری تا میدان پاستور، به سمت جنوب؛ خیابان کلهر، از جمالزاده تا خیابان نواب صفوی، به سمت شمال؛ خیابان کارگر شمالی، از بلوار کشاورز تا خیابان دکتر فاطمی، به سمت غرب؛ خیابان جمالزاده، از خیابان فرصت تا بلوار کشاورز، به سمت شرق؛ خیابان فرصت، از تقاطع توحید تا خیابان جمالزاده؛ خیابان دانشگاه، به سمت شمال؛ بلوار کشاورز، از میدان ولی‌عصر(عج) تا خیابان استاد قریب؛ میدان فردوسی، به سمت خیابان جمهوری

اسلامی.

محدودیت‌های ترافیکی و تغییر مسیر خطوط تندرو در زمان برگزاری مراسم

خط یک تندرو: در مسیر شرق به غرب، از پایانه شرق تا چهارراه سبلان به صورت گردشی؛ خط یک تندرو: در مسیر غرب به شرق، از پایانه آزادی تا تقاطع نواب صفوی به صورت گردشی؛ خط ۷ تندرو: در مسیر شمال به جنوب، خدمات رسانی از پایانه شهید افشار تا میدان ولی‌عصر(عج) به صورت گردشی؛ خط ۷ تندرو: در مسیر جنوب به شمال، خدمات رسانی از پایانه معین تا میدان منیریه به صورت گردشی. از شهروندان درخواست شده برای تردد به محل برگزاری مراسم، ضمن توجه به محدودیت‌های ترافیکی، از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.