سخنگوی شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران اقدامات متعددی برای بازگشایی مدارس در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، حمل‌ونقل و شهرسازی انجام داده است.

به گزارش پایگاه خبری شهر، عبدالمطهر محمدخانی با اعلام اینکه اتفاق خوبی برای مردم تهران در حال رخ دادن است، اظهار داشت: ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین که اکنون ۱۰۱ دستگاه از این اتوبوس‌ها در تهران فعال هستند، دیروز (سه‌شنبه) وارد خاک کشور شد و این به‌رغم محاصره ادعایی آمریکایی‌هاست.

محمدخانی با بیان اینکه به‌رغم این محاصره همه‌جانبه این ۳۱ دستگاه وارد کشور شد، افزود: امیدواریم با همکاری بیشتر و سریع‌تر گمرک بتوانیم این اتوبوس‌ها را در هفته اول مهرماه رونمایی کنیم و اتوبوس‌ها به مسیر خدمت‌رسانی اضافه شوند. این تعداد اتوبوس‌ها از جمله ۲۰۰ دستگاه اتوبوسی بود که قرارداد آن با چین منعقد شده بود. امیدواریم مابقی اتوبوس‌ها نیز از مبادی پیش‌‌بینی‌شده وارد کشور شوند. وی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از اتوبوس‌های سه‌کابین ۲۶متری و تعدادی از اتوبوس‌های دوکابین تحویل شد، ادامه داد: بارگیری در بنادر چین آغاز شد و امیدواریم علی‌رغم خصم دشمنان، بتوانیم این اتوبوس‌ها را وارد کشور کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران در مورد تمدید حمل‌ونقل عمومی رایگان در جلسه شورای شهر، گفت: خوشبختانه همچنان با نظر اکثریت اعضای شورا، حمل‌ونقل رایگان به ثبت رسید و تا دو ماه آینده ادامه خواهد داشت؛ گرچه پیشنهاد شهرداری ارائه خدمات هوشمند در قالب باشگاه شهروندی است و سبد مختلفی از تخفیفات را برای اقشار مختلف پیش‌بینی کرده است.

افزایش ۲۰ درصدی مسافران مترو

در ایام رایگان بودن

محمدخانی با بیان اینکه از معاون حمل‌ونقل و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری درخواست کردیم که گزارشی در مورد این طرح ارائه دهند، ادامه داد: براساس گزارشات میزان استفاده از مترو در این ایام ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل آن رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی است. همین کمک می‌کند که بتوانیم به اعداد و ارقام مطلوب در استفاده از مترو برسیم.

وی با تأکید بر اینکه در وضعیت فعلی، نسبت استفاده از حمل‌ونقل عمومی به شخصی ۳۵ به ۶۵ درصد است، بیان داشت: شهرداری رویکردهای متعددی برای جابه‌جایی این نسبت‌ها داشته که یکی از این موارد توسعه حمل‌ونقل عمومی است. در کنار آن تخفیفات باشگاه شهروندی و استفاده رایگان برای اقشار مختلف پیش‌بینی شد تا سبک زندگی شهروندان را تغییر دهد.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: به‌رغم تفاوتی که در قیمت سوخت ایجاد شده، انگیزه شهروندان برای استفاده از خودروهای شخصی همچنان بالاست. ایده باشگاه شهروندی می‌تواند به این کمک کند که یک اقدام تشویقی برای تغییر سبد مصرف وسایل نقلیه شکل بگیرد. این افزایش ۲۰ درصدی در استفاده از مترو این نوید را می‌دهد که ایده شهرداری جوابگو بوده و قابلیت تداوم را دارد.