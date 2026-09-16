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کد خبر: ۳۳۸۱۸۶
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
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دستگیری مدعیان اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی در گرگان و تهران

رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری دو نفر در گرگان و تهران خبر داد که با برقراری ارتباط با خانواده برخی متهمان، مدعی توانایی اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی و تغییر احکام آنان شده بودند.
به گزارش خبرگزاری میزان، محمود اسپانلو با اشاره به دستگیری مدعیان اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی در استان گلستان گفت: یکی از این متهمان با شناسایی خانواده متهمان که با احکام قضایی مواجه شده بودند، با آنان ارتباط برقرار می‌کرد و مدعی بود از طریق ارتباط با یک قاضی در تهران می‌تواند در روند پرونده‌ها اعمال نفوذ کرده و احکام صادر شده را تغییر دهد.
اسپانلو افزود: متهم در قبال این ادعا، مبالغ قابل‌توجهی از خانواده‌ها درخواست می‌کرد و در یکی از موارد نیز تعدادی سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده بود که با هوشیاری و اقدامات اطلاعاتی و قضایی بموقع حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، این فرد در گرگان شناسایی و دستگیر شد.
وی ادامه داد: با تلاش حفاظت و اطلاعات دادگستری استان متهم دوم نیز در تهران شناسایی، دستگیر و به گرگان منتقل شد.
رئیس کل دادگستری گلستان اظهار داشت: در بازرسی از منزل این متهم، حکم جعلی نیز کشف شد که براساس آن، وی خود را به عنوان قاضی مجموعه دادگستری تهران معرفی می‌کرد و از این طریق افراد را فریب می‌داد.
اسپانلو افزود: این دو نفر بازداشت هستند و پرونده در دادسرای گرگان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.
وی بیان داشت: سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری در طول شبانه‌روز آماده دریافت گزارش‌های مردم درباره کارچاق‌کن‌ها و افرادی است که با فریب مردم، وعده پیش‌بردن پرونده‌های قضایی از مسیر‌های غیرقانونی را دارند.

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