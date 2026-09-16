کد خبر: ۳۳۸۱۸۳
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
ملت مبعوت عزیز
محمد مخبر: «۲۰۰ شب است که پاسداران کیان ایرانمان، زیر باران بمب و گلوله و در میانه جنگی تمامعیار، استوار ایستادهاند. آنان که دیروز همراه نبودند، امروز با آغوشی گشوده به صف ملت پیوستهاند. پرچم عزت و فتح برافراشته است و امید همچنان درجان این مردم زنده. ملت مبعوث عزیزند و عزیز خواهند ماند.»
بدر، احد و سلمان فارسی
کاربری نوشت: «العربیه گفت برادران یمنی در تنگه بابالمندب مینریزی کردهاند و مشغول حفر خندقاند. گویا علاوه بر پیادهروی به سبک بدر و احد، سلمان فارسی هم دارند.»
تحقیر ترامپ
ابراهیم رضایی با انتشار تصاویر جدید از خسارات حمله کشورمان به ادوات نظامی آمریکاییها در منطقه نوشت: «تا اینجا پایگاهها و امکانات شیطان نابود شده است، نابودی قاتلان امام شهید و کودکان مظلوم میناب هم در راه است.»
فاجعه پشت فاجعه!
مهدی طیبی: «خدایا از این بدتر هم میشد؟ آمریکا داشت یه جوری آبروی از دسترفتهش بعد از سرنگونی F15 تو ایران رو جمع میکرد، یهو خبر رسید یمنیها هم دیشب یه F15 دیگه رو زدن! اصلاً فرصت نکردن قبلی رو هضم کنن، یکی دیگه هم رسید!»
سقوط افسانه برتری هوایی غرب
آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانهای اسرائیلی-آمریکایی در واکنش به سرنگونی اف-۱۵ توسط یمن: «برتری هوایی، آخرین مؤلفه افسانهای برتری نظامی بهاصطلاح غرب بود. حالا این برتری تا حد زیادی از بین رفته. روزهای پایانی این امپراتوری فرا رسیده.»
از توئیتهای دروغ تا شرمساری ملی
سایروس جانسن، تحلیلگر آمریکایی و یوتیوبر حوزه ژئوپلیتیک: «واقعاً دیگه نمیدونم برای آمریکا کدوم یکی خجالتآورتره؛ اینکه رئیسجمهورمون اونقدر احمقه که این اظهارات کاملاً دروغ رو توییت میکنه، یا اینکه یه عده از آمریکاییها اونقدر احمقن که این حرفها رو بهعنوان واقعیت باور میکنن! در هر صورت، بیکفایتی و ناتوانی فاحش دولت ترامپ، همچنان باعث شرمساری کشورمون در صحنه جهانی میشه.»
قدرت پوشالی
برت اریکسون، کارشناس آمریکایی حوزه ژئوپلیتیک: «حالا دیگر انکارناپذیر شده که در نتیجه جنگ ایران، چرخهای اقتصاد جهانی در حال از جا درآمدن و فروپاشی هستند. گازوئیل، بنزین، نفت، اوراق قرضه، ین ژاپن، کود شیمیایی... و فهرست همینطور ادامه دارد. این جنگ اساساً قابل دوام نیست. دولت ترامپ تلاش میکند برای میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکند، ارقام عجیبوغریبی ارائه دهد، اما واقعیت این است که این وضعیت بههیچوجه در بلندمدت قابل ادامه نیست. بالاخره یک روز به آخر خط میرسی و میفهمی آن قدرتی که ادعا میکردی، از اول هم واقعی نبود!»