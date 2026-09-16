تا اینجای کار و برخلاف لیگ سال‌های گذشته که بین تیم‌های متمول برای جذب ملی‌پوشان رقابت بسیار تنگاتنگی وجود داشت، تیم‌های حاضر در لیگ برتر ۱۴۰۵ کشتی آزاد میل و رغبت زیادی به جذب ملی‌پوشان از خود نشان نداده‌اند.

تنها یک هفته مانده به استارت لیگ ۱۴۰۵، تنها آزادکاران ملی‌پوشی که قراردادشان با یک تیم لیگ برتری ثبت شده، امیرحسین فیروزپور و امیرحسین زارع هستند که یکی قرار است استقلال و دیگری احتمالا بانک شهر را در لیگ برتر همراهی کنند. به نظر هم می‌رسد سقف لیگ برتر امسال از آن امیرحسین زارع قهرمان سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ جهان و دارنده دو نشان نقره و برنز المپیک باشد. برخلاف روال روتین سال‌های قبل که از چند ماه مانده به آغاز لیگ برتر، رقابت نزدیکی بین تیم‌های متمول برای جذب ملی‌پوشان وجود داشت، اما در لیگ امسال تنها دو تیم بانک شهر و استقلال از بودجه بسیار خوبی برخوردارند و آنها هم تا امروز میل و رغبت چندانی به جذب ملی‌پوشان از خود نشان نداده‌اند و این‌طور که پیداست وضعیت مدعیانی، چون یونس امامی و امیرعلی آذرپیرا که در عضویت تیم بازی‌های آسیایی هستند و سهمیه ملی‎‌پوش محسوب نمی‌شوند، بهتر از برنده‌های آنها در انتخابی خرداد ماه است. هر دو نفر با استقلال اراک قرارداد بسته‌اند.

میلاد والی‌زاده در ۵۷ کیلو، احمد جوان در ۶۱ کیلو، رحمان عموزاد در ۶۵ کیلو، سینا خلیلی در ۷۰ کیلو، امیرمحمد یزدانی در ۷۴ کیلو، محمد نخودی در ۷۹ کیلو، کامران قاسمپور در ۸۶ کیلو، امیرحسین فیروزپور در ۹۲ کیلو، حسن یزدانی در ۹۷ کیلو و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم که قرار است در مسابقات قهرمانی جهان در آستانه کشتی بگیرند، سهمیه ملی‌پوش امسال کشتی آزاد به شمار می‌روند. به نظر، تیم‌هایی که بودجه لازم را در اختیار دارند، در دو وزن ۵۷ و ۶۱ کیلوگرم ترجیح می‌دهند کشتی‌گیر روس جذب کنند که برد حتمی را به نام خود بنویسند. رحمان عموزاد هم که در چند سال اخیر در لیگ قرارداد نبسته و علیرضا دبیر در جلسه قرعه‌کشی لیگ فصل جدید هم تاکید کرد که این کشتی‌گیر اساسا تمایلی به حضور در لیگ برتر ندارد. در میان وزن و خصوصا دو وزن ۷۰ و ۷۴ کیلوگرم هم این‌طور که پیداست تمایل بیشتر تیم‌ها به جذب روس‌هاست، نخودی، اما شاید بعد از قهرمانی جهان با یکی از دو تیم مدعی قرارداد ببندد.

کامران قاسمپوری که در این سال‌ها رقابت برای جذب او بین تیم‌های متمول بسیار زیاد بود، باتوجه به اینکه دومین سال حضور متوالی‌اش در ۸۶ کیلوگرم را پشت‌سر خواهد گذاشت هنوز به تیمی نپیوسته و حسن یزدانی هم که تا سال قبل، سقف قرارداد لیگ برتر را از آن خود داشت، باتوجه به تغییر وزن و رفتن به دو وزن بالاتر، به نظر می‌رسد تیم‌ها منتظر جهانی آستانه و مصافش با خوب‌های دنیا هستند تا عیار او در ۹۷ کیلوگرم مشخص شود. امیرحسین فیروزپور و امیرحسین زارع هم که جزو معدود ملی‌پوشان قرارداد بسته، هستند. باتوجه به اینکه هیچ تیمی تا پس از پایان مسابقات قهرمانی جهان– ۲ تا ۱۰ آبان- اجازه استفاده از ملی‌پوش را ندارد و آنها صرفا می‌توانند در دو مسابقه نیمه‌نهائی و فینال از این نفرات در ترکیب خود استفاده کنند، دو تیم استقلال و بانک شهر طبعا ترجیح می‌دهند منتظر پایان مسابقات جهانی و کارنامه‌ای که این نفرات از خود برجای می‌گذارند بمانند و بعد از آن باتوجه به عملکرد این نفرات و همتایان غالبا روس، انتخاب خود را انجام دهند. قطعا کشتی‎‌گیران روس برای تیم‌ها کم‌هزینه‌تر خواهند بود، هرچند که هنوز سقف قرارداد در لیگ برتر آزاد درنیامده و باید قرارداد امیرحسین زارع ثبت شود تا برمبنای قرارداد او، سایر ملی‌پوشان هم رقم‌شان دربیاید.

این‌طور که پیداست لیگ امسال به کام ملی‌پوشان نخواهد بود، چراکه با نیامدن تراکتور و انصراف نفت که به نظر از بودجه بهتری در مقایسه با چند تیم دیگر برخوردار بود؛ اکنون فقط دو تیم توان مالی جذب ملی‌پوش را در شرایط فعلی و این رقم‌ها دارند؛ که هر تیم هم نهایتا با ۳ ملی‌پوش می‌تواند قرارداد ببندد و رحمان عموزاد هم که نمی‌خواهد در لیگ کشتی بگیرد و در بهترین حالت، سه ملی‌پوش قرارداد نخواهند بست. این تازه در شرایطی است که دو تیم بانک شهر و استقلال تصمیم بگیرند از سهمیه سه ملی‌پوش خود استفاده کنند و این نفرات را به روس‌ها ترجیح دهند؛ مگر اینکه در جمع تیم‌های حاضر در لیگ برتر، برخی بتوانند بودجه بیشتری به تیم آزاد خود تزریق کنند و تیم یا تیم‌های دیگری هم توان جذب ملی‌پوش را پیدا کنند.