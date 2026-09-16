پاسور پیشین تیم ملی والیبال: با رفتن پیاتزا از ایران مخالفم

پاسور پیشین تیم ملی والیبال ایران ضمن مخالفت با تغییر سرمربی تیم ملی گفت: پیاتزا پس از دو سال شناخت کافی از بازیکنان و والیبال ایران پیدا کرده و تغییر او تیم را دوباره دو سال عقب می‌اندازد.

امیر حسینی درباره عملکرد تیم ملی والیبال در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا تیم‌های ایران و ژاپن یک سر و گردن بالاتر از آسیا هستند و در سطح جهانی قرار دارند. به نظر من در آسیا حریف دیگری وجود ندارد و حتی چین که در این مسابقات شرکت می‌کند، واقعاً کیفیت و توان لازم برای مقایسه با تیم ملی ایران یا ژاپن را ندارد. در حال حاضر حریف مستقیم ما فقط ژاپن است.

حسینی درباره ادامه همکاری با پیاتزا گفت: من با رفتن آقای پیاتزا مخالفم. او دو سال است که در کشور ما کار می‌کند و آزمون و خطایی را که باید انجام می‌داده، انجام داده و به یک نتیجه رسیده است. شناخت کافی نسبت به بازیکنان ما پیدا کرده و از فرهنگ ما تجربه به دست آورده و می‌داند با بازیکنان ما چگونه باید رفتار کند. اگر دوباره بخواهیم از ابتدا شروع کنیم و یک مربی جدید بیاوریم، باز هم باید دو سال زمان بدهیم تا او آزمون و خطا کند و شناخت و تجربه لازم را به دست بیاورد. در این صورت دوباره دو سال عقب می‌افتیم و باید همین مسیر را از ابتدا طی کنیم. پاسور پیشین تیم ملی والیبال گفت: امیدوارم قراردادی که فدراسیون امسال می‌خواهد با آقای پیاتزا ببندد، قراردادی باشد که بتوانیم بیشتر از او استفاده کنیم. اگر قرار است پیاتزا در ایران باشد، باید بیشتر در خدمت تیم ملی باشد و زودتر به تیم ملی اضافه شود تا بتواند شرایط بهتری برای تیم ملی ایجاد کند.