شروع مقتدرانه تیم فوتبال امید با شکست امارات

تیم فوتبال امید ایران در اولین دیدار خود در بازی‌های آسیایی موفق به شکست امارات شد.

تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا، از ساعت 08:30 صبح دیروز (چهارشنبه) به مصاف امید امارات رفت که این مسابقه با پیروزی 3 بر یک ایران به پایان رسید.

پوریا شهرآبادی در دقیقه 49 با ضربه سر گل اول ایران را به زیبایی وارد دروازه امارات کرد. شهرآبادی چهار دقیقه بعد روی یک ضد حمله موفق شد از توپ برگشتی استفاده کند و گل دوم ایران را هم به ثمر برساند اما این گل به دلیل برخورد به پای مدافعان امارات، به نام یوسف المرزوقی مدافع امارات (گل‌به خودی) ثبت شد.

امارات در دقیقه 57 توسط منصور المنحالی یکی از گل‌های خورده را جبران کرد اما یوسف مزرعه در دقیقه 88 گل سوم ایران را نیز وارد دروازه امارات کرد تا شاگردان حسین عبدی مقتدرانه بازی اول را پشت سر بگذارند.

محمد خلیفه، امین حزباوی، مسعود محبی، ابوالفضل کوهی، فرزین معامله‌گری (73- یاسر جرجانی)، مبین دهقان، پوریا لطیفی‌فر (68- قاسم لطیفی)، مهدی جعفری، یوسف مزرعه، عباس کهریزی و پوریا شهرآبادی (68- سهیل صحرایی)‌ ترکیب تیم فوتبال امید ایران در این مسابقه را تشکیل دادند.

برنامه دو دیدار آینده ایران در گروه B به شرح زیر است:

یکشنبه 29 شهریور 1405

* ایران............................................... چین (ساعت 08:30 صبح)

چهارشنبه اول مهر 1405

* ایران.............................................. کره شمالی (ساعت 9 صبح)

عبدی: در سخت‌ترین گروه هستیم

سرمربی تیم امید ایران گفت: با شرایطی که داشتیم، مهم بود که بتوانیم تیم را در وضعیت مناسبی وارد مسابقات کنیم. حسین عبدی، سرمربی تیم ملی امید ایران پس از پیروزی 3 بر یک امید ایران مقابل امارات در نخستین بازی از گروه B بازی‌های آسیایی ناگویا 2026، گفت: خوشحالم از این مسابقه سخت عبور کردیم و توانستیم تیم قوی و خوب امارات را که خیلی خوب بازی می‌کرد، شکست دهیم. حالا باید به بازی بعدی فکر کنیم و ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. شرایط برای ما ساده نبود و بازیکنان نیز به تدریج به جمع تیم اضافه شده و می‌شوند. فقط تا پایان امشب برای این برد خوشحالی می‌کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که داشتیم، مهم بود که بتوانیم تیم را در وضعیت مناسبی وارد مسابقه کنیم و از نظر سازمان تیمی و تاکتیکی شرایط خوبی داشته باشیم. امیدوارم در ادامه نیز با اضافه شدن بازیکنان، شرایط بهتر شود و بتوانیم تیم کامل‌تری در اختیار داشته باشیم.

عبدی درباره عملکرد تیمش در مسابقه گفت: فکر می‌کنم سیستم و سازمان تیمی ما در ابتدا بسیار خوب بود. تلاش کردیم ساختار تیم را حفظ کرده و بعد از آن نیز توانستیم شرایط مسابقه را بهتر مدیریت کنیم. برای ما مهم بود که در چنین شرایطی بتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم و امیدوارم در بازی‌های آینده نیز بتوانیم همین روند را ادامه دهیم.

وی درباره اینکه آیا نگاهش به موفقیت در این بازی‌هاست یا المپیک 2028 تأکید کرد: ما راهمان را طی می‌کنیم و می‌خواهیم در هر مسابقه و تورنمنت موفق شویم. باید ادامه دهیم و بهترین روند را برای کسب موفقیت در هر مسابقه طی کنیم.

سرمربی تیم امید درباره گروه B که باید حالا مقابل چین و سپس ‌کره شمالی آماده شود؛ خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در سخت‌ترین گروه هستیم. رقیبان سرسخت و توانمندی داریم و از فردا برای بازی مقابل آنها آماده می‌شویم.