تغییر دقیقه نودی در فهرست کاراته برای بازیهای آسیایی
تیم ملی کاراته در حالی شب گذشته برای حضور در بازیهای آسیایی راهی ناگویا شد که در لیست نفرات اعزامی یک تغییر ایجاد شد.
تیم ملی کاراته ایران سهشنبه شب در حالی راهی ناگویا شد که در آخرین لحظات، نام یکی از ملیپوشان از فهرست اعزامی خط خورد؛ اتفاقی که باعث شد علی زند، نماینده ایران در کاتای انفرادی، فرصت حضور در بازیهای آسیایی را از دست بدهد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که نام علی زند پیش از این بهعنوان نماینده ایران در کاتای انفرادی اعلام شده بود و حتی در گزارشهای منتشرشده درباره ترکیب تیم ملی نیز حضور او در ناگویا قطعی عنوان شده بود.
مسابقات کاراته بازیهای آسیایی، همانند بسیاری از رویدادهای معتبر بینالمللی، در دو بخش کاتا و کومیته برگزار میشود. در این دوره نیز برای هر کشور سه سهمیه در بخش مردان و زنان در نظر گرفته شده بود و فدراسیونها میبایست نفرات خود را در چارچوب این سهمیهها معرفی میکردند. در بخش بانوان، ایران سه سهمیه خود را به کاتای تیمی و دو وزن کومیته اختصاص داد؛ فاطمهزهرا سعیدآبادی و آتوسا گلشادنژاد در کومیته، فاطمه صادقی، زینبالسادات حسینی و سپیده امینی در کاتای تیمی، نفرات معرفیشده ایران بودند. فاطمه صادقی نیز علاوهبر کاتای تیمی، در بخش کاتای انفرادی به روی تاتامی خواهد رفت. در بخش مردان نیز مرتضی و محمود نعمتی و علیاصغر آسیابری در کومیته و علی زند در کاتای انفرادی بهعنوان نمایندگان ایران معرفی شدند. حتی در گزارشهای پیش از آغاز بازیها، برنامه مسابقات به شکلی منتشر شده بود که علی زند قرار بود در روز دوم رقابتهای کاراته به میدان برود. در حالی که ملیپوشان کاراته سهشنبه شب عازم ناگویا شدند، علی زند در جمع آنها حضور نداشت. آنطور که به این ورزشکار اعلام شده، ثبتنام او تأیید نشده و به همین دلیل امکان حضور در مسابقات را نخواهد داشت. موضوعی که حالا چند سؤال جدی را پیش روی مسئولان قرار داده است. اگر ثبتنام علی زند قطعی نبوده، چرا نام او در فهرست اعزامی قرار گرفت؟ اگر حضور او قطعی بوده، چرا در فاصله چند روز مانده به مسابقات اعلام شد که ثبتنامش تأیید نشده است؟ و مهمتر از همه، مسئولیت این خطا و پاسخگویی به ورزشکاری که ماهها برای حضور در این میدان تمرین کرده، بر عهده چه کسی است؟