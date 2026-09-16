تیم ملی والیبال ایران تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور شایسته در بازی‌های آسیایی در شهر توسو آغاز کرد و ملی‌پوشان بعد از ریکاوری، با انرژی تمرینات مدنظر پیاتزا را انجام دادند.

تیم ملی والیبال کشورمان پس از کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات والیبال مردان آسیا و صعود به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷، از شهر فوکوئوکا راهی توسو در ژاپن شد تا اردوی آماده‌سازی خود را در این شهر برگزار کند. شاگردان روبرتو پیاتزا دیروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) یک جلسه تمرین توپی دو ساعته برگزار کردند که ملی‌پوشان والیبال ایران بعد ریکاوری دو روزه، با انرژی کامل در این تمرینات حاضر شدند. مردان والیبال ایران تمرینات خود را تا روز چهارشنبه یکم مهرماه در این شهر پیگیری خواهند کرد و سپس راهی ناگویا می‌شوند.

امین اسماعیل‌نژاد (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، علی حاجی‌پور، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، و حسین حاجی کلاته ۱۲ بازیکن ایران در این اردو هستند. مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد.