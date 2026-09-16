فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۷۸
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آغاز تمرینات تیم ملی والیبال برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶

تیم ملی والیبال ایران تمرینات آماده‌سازی خود را برای حضور شایسته در بازی‌های آسیایی در شهر توسو آغاز کرد و ملی‌پوشان بعد از ریکاوری، با انرژی تمرینات مدنظر پیاتزا را انجام دادند.
تیم ملی والیبال کشورمان پس از کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات والیبال مردان آسیا و صعود به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷، از شهر فوکوئوکا راهی توسو در ژاپن شد تا اردوی آماده‌سازی خود را در این شهر برگزار کند. شاگردان روبرتو پیاتزا دیروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) یک جلسه تمرین توپی دو ساعته برگزار کردند که ملی‌پوشان والیبال ایران بعد ریکاوری دو روزه، با انرژی کامل در این تمرینات حاضر شدند. مردان والیبال ایران تمرینات خود را تا روز چهارشنبه یکم مهرماه در این شهر پیگیری خواهند کرد و سپس راهی ناگویا می‌شوند.
امین اسماعیل‌نژاد (کاپیتان)، عرشیا به‌نژاد، ایلشن داوودی‌پور، علی حاجی‌پور، مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حق‌پرست، مبین نصری، محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، یوسف کاظمی، و حسین حاجی کلاته ۱۲ بازیکن ایران در این اردو هستند. مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا از پنجم تا یازدهم مهرماه با حضور ۱۶ تیم پیگیری خواهد شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سازندگی یا بازندگی؟!(گفت و شنود)

تعلل و خوش‌خیالی در این میدان ممنوع(یادداشت روز)

جا زدن بانیان کارنامه سیاه اقتصادی دهه ۹۰ به عنوان «مدیر درجه‌یک»!

منابع عبری: حزب‌الله لبنان آماده جنگ شده است تلفات خواهیم داد

۲٠٠ شب در سنگر خیابان تحقیر آمریکا و دفاع از ایران

هدیه به خوانندگان

تطهیر «تله نشست عمان» توسط خبرگزاری دولت!

فشارهای ناشی از جنگ با ایران ارتش آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده است

شلیک دقیق یمن به مرکز فرماندهی دشمن و سرنوشت نامعلوم فرمانده کل مزدوران سعودی

«تروریست- خبرنگار» و پادگانی به نام «اینترنشنال»