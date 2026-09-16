رقابت ایران، روسیه و آمریکا برای قهرمانی در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان
در وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان که محمدمبین عظیمی نماینده ایران در لاسوگاس خواهد بود، محمدطاهر خانییف هم برای روسها و کنستانتین پتریاشویلی برای گرجستانیها کشتی خواهند گرفت.
مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان طی روزهای ۱۲ تا ۱۸ اکتبر (۲۰ تا ۲۶ مهر) در لاسوگاس آمریکا برگزار میشود و به نظر میرسد رقابت تیمی برای قهرمانی مسابقات بین سه تیم آمریکای میزبان، ایران و روسیه باشد. پیش از این تیمهای روسیه و آمریکا در دو رده سنی نوجوانان و جوانان کشتی آزاد قهرمان سال ۲۰۲۶ جهان شدهاند. درحالیکه روز سهشنبه ترکیب تیم ایران در این رقابتها را منتشر کرده بودیم، دیروز نیز اتحادیه جهانی نفرات ثبتنامی در این رقابتها را بر خروجی سایت خود قرار داد که نفرات مدعیای، چون لیلهداهل آمریکایی، سارگیس بگویان ارمنی که چند روز قبل در تورنمنت استپان سارکیسیان قهرمان شد، بون باست مدعی جدید ۶۵ کیلوگرم آمریکاییها، آلپ ارسلان بِگِنجوف قهرمان تاریخساز کشتی ترکمنستان و ارسلان باگایف روس نامشان در لیست دیده میشود.
به نظر میرسد در رده سنی امید هم سنگینترین و نزدیکترین کشتیها در وزن ۹۷ کیلوگرم خواهد بود، جایی که محمدمبین عظیمی قهرمان سال گذشته امیدهای جهان باید بار دیگر با محمدطاهر خانییف روس رقابت کند. کنستانتین پتریاشویلی برادر کوچکتر گنو پتریاشویلی که در جوانان جهان توحید نوری را شکست داد هم از دیگر مدعیان این وزن جهانی زیر ۲۳ سال خواهد بود.
نفرات شاخص شرکتکننده در جهانی لاسوگاس را در زیر میبینید:
کشتی آزاد
* وزن ۵۷ کیلوگرم: علی یحییپور (ایران)، ماگومد اوزدامیروف (روسیه)، لوکه لیلهداهل (آمریکا)
* وزن ۶۱ کیلوگرم: ابراهیم خواری (ایران)، لِو پاولوف (روسیه)، بنجامین دِیوینو (آمریکا)، سارگیس بگویان (ارمنستان)
* وزن ۶۵ کیلوگرم: اهورا خاطری (ایران)، عثمان ایندیربایف (روسیه)، بون باسِت (آمریکا)
* وزن ۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی (ایران)، ماگومد اِلتِمیروف (روسیه)، جردن ویلیامز (آمریکا)، الکساندر گایدارلی (مولداوی)
* وزن ۷۴ کیلوگرم: علی کرمپور (ایران)، ماگومد بایتوکائف (روسیه)، جیدن جیمز (آمریکا)، آقانظر نوروزوف (آذربایجان)
* وزن ۷۹ کیلوگرم: مهدی یوسفی (ایران)، بوزیگیت اسلامگرییف (روسیه)، متیو سینگلتون (آمریکا)
* وزن ۸۶ کیلوگرم: رضا افشار (ایران)، خبیب داودگادژییف (روسیه)، ایدن سینکلر (آمریکا)، آلپ ارسلان بگنجوف (ترکمنستان)
* وزن ۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی (ایران)، ارسلان باگایف (روسیه)، سِت شومات (آمریکا)
* وزن ۹۷ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی (ایران)، محمدطاهر خانییف (روسیه)، جاستین رادماچر (آمریکا)، کنستانتین پتریاشویلی (گرجستان)، نیکولاس کاراوانوس (یونان)
* وزن ۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (ایران)، جانبولات کیزینوف (روسیه)، کوبی مِریل (آمریکا).