کد خبر: ۳۳۸۱۷۵
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
تأکید دوباره فدراسیون فوتبال به سفید بودن قرارداد قلعهنویی
سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: سرمربی تیم ملی برای ادامه همکاری رقم یا شرط مالی را مطرح نکرد.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره قرارداد جدید امیر قلعهنویی گفت: همانطور که در گفتوگوی روز یکشنبه هم اشاره کردم، سرمربی تیم ملی برای تمدید همکاری، هیچ رقم یا شرط مالی مطرح نکرد و آمادگی تام و تمام خود را برای پیگیری ادامه برنامههای آتی خود مربوط به تیم ملی ابراز کرد. وی افزود: هدف از شفافسازی، پاسخ به برخی شایعات بود که ارقام نادرستی را به این توافق نسبت میدادند. بر این اساس، موضوع طبق روال قانونی و با طی مراحل مقتضی، برای تصمیمگیری نهائی به هیئت رئیسه محترم فدراسیون ارجاع خواهد شد.