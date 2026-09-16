فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۷۵
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تأکید دوباره فدراسیون فوتبال به سفید بودن قرارداد قلعه‌نویی

سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت: سرمربی تیم ملی برای ادامه همکاری رقم یا شرط مالی را مطرح نکرد.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره قرارداد جدید امیر قلعه‌نویی گفت: همان‌طور که در گفت‌وگوی روز یکشنبه هم اشاره کردم، سرمربی تیم ملی برای تمدید همکاری، هیچ رقم یا شرط مالی مطرح نکرد و آمادگی تام و تمام خود را برای پیگیری ادامه برنامه‌های آتی خود مربوط به تیم ملی ابراز کرد. وی افزود: هدف از شفاف‌سازی، پاسخ به برخی شایعات بود که ارقام نادرستی را به این توافق نسبت می‌دادند. بر این اساس، موضوع طبق روال قانونی و با طی مراحل مقتضی، برای تصمیم‌گیری نهائی به هیئت‌ رئیسه محترم فدراسیون ارجاع خواهد شد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سازندگی یا بازندگی؟!(گفت و شنود)

تعلل و خوش‌خیالی در این میدان ممنوع(یادداشت روز)

جا زدن بانیان کارنامه سیاه اقتصادی دهه ۹۰ به عنوان «مدیر درجه‌یک»!

منابع عبری: حزب‌الله لبنان آماده جنگ شده است تلفات خواهیم داد

۲٠٠ شب در سنگر خیابان تحقیر آمریکا و دفاع از ایران

هدیه به خوانندگان

تطهیر «تله نشست عمان» توسط خبرگزاری دولت!

فشارهای ناشی از جنگ با ایران ارتش آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده است

شلیک دقیق یمن به مرکز فرماندهی دشمن و سرنوشت نامعلوم فرمانده کل مزدوران سعودی

«تروریست- خبرنگار» و پادگانی به نام «اینترنشنال»