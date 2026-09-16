دردسر استقلال مقابل تراکتور

دروازه‌بان استقلال به دلیل مصدومیت علاوه‌ بر از دست دادن تیم ملی، در دیدار با تراکتور نیز غایب خواهد بود.

حبیب فرعباسی در جریان دیدار با السد قطر در لیگ نخبگان آسیا از ناحیه کشاله ران دچار کشیدگی شد. با وجود اینکه پزشکان از این بازیکن خواستند که از زدن توپ‌های بلند با پا پرهیز کند، اما فرعباسی به دلیل حساسیت بازی چند بار مجبور به این کار شد.

پس از گرفتن MRI، کشیدگی کشاله ران این بازیکن تایید شد و ارزیابی اولیه دوری 4 تا 6 هفته‌ای را نشان می‌دهد اما پزشکان در تلاش هستند کمتر از یک ماه فرعباسی را آماده کنند.

فرعباسی که در 8 مسابقه از بازی‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا تنها یک‌بار دروازه‌اش باز شد در لیست جدید تیم ملی قرار داشت اما با این شرایط هم حضور در تیم ملی را از دست داد و هم در دیدار استقلال با تراکتور تبریز در هفته هشتم لیگ که 16 مهر برگزار می‌شود حضور نخواهد داشت. سهراب بختیاری‌زاده با این وضعیت مجبور است از دروازه‌بان رده امید یا جوانان استقلال استفاده کند.

علیرضا کوشکی دیگر مصدوم استقلال است که آسیب‌دیدگی‌اش خیلی جدی نیست و تا چند روز دیگر آماده خواهد شد.

جنگ رئال و بارسلونا برای جذب ‌هالند

دو غول فوتبال اسپانیا، رئال مادرید و بارسلونا، شرایط جذب ارلینگ ‌هالند، ستاره نروژی منچسترسیتی را زیر نظر دارند و امیدوارند در سال ۲۰۲۷ فرصت انتقال این مهاجم به لالیگا فراهم شود.

درخشش ‌هالند با پیراهن منچسترسیتی و تیم ملی نروژ، بار دیگر شایعات درباره آینده او را افزایش داده است. این مهاجم پیش از این در چند نوبت از علاقه خود به بازی برای رئال مادرید صحبت کرده، اما بارسلونا نیز به جذب او علاقه‌مند است و خود را وارد رقابت با رقیب سنتی‌اش کرده است.

هالند اوایل سال ۲۰۲۵ قرارداد جدیدی به مدت ۹ سال با منچسترسیتی امضا کرد. در زمان امضای این قرارداد، منابع باشگاه اعلام کردند بندهای رهایی موجود در قراردادهای قبلی او حذف شده‌اند؛ با این حال، رئال و بارسلونا معتقدند ممکن است همچنان بندها یا سازوکارهایی در قرارداد ‌هالند وجود داشته باشد که در آینده مسیر جدایی او از سیتی را فراهم کند.

با وجود این گمانه‌زنی‌ها،‌ هالند در حال حاضر کاملاً به منچسترسیتی متعهد است و هیچ نشانه مشخصی از تلاش او برای جدایی دیده نمی‌شود. گفته می‌شود میان این بازیکن و مدیران سیتی نیز درک متقابلی وجود دارد که اگر ‌هالند در آینده تصمیم به تجربه چالشی جدید بگیرد، باشگاه حاضر خواهد بود شرایط جدایی او را بررسی کند.

هالند که در سال ۲۰۲۲ از بوروسیا دورتموند به منچسترسیتی پیوست، تاکنون در ۲۰۴ بازی برای این تیم ۱۶۸ گل به ثمر رسانده و خود را به یکی از مهاجمان شاخص فوتبال اروپا تبدیل کرده است.

شب تلخ رونالدو در لیگ نخبگان آسیا

کریستیانو رونالدو و النصر در نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا، شب بسیار سختی را پشت سر گذاشتند و با نتیجه ۴ بر صفر مقابل العین امارات شکست خوردند؛ نتیجه‌ای که یکی از سنگین‌ترین شکست‌های سال‌های اخیر النصر و سنگین‌ترین باخت رونالدو از زمان حضورش در فوتبال عربستان محسوب می‌شود.

العین با درخشش حسین رحیمی و سفیان رحیمی از همان ابتدا بر بازی مسلط بود. حسین رحیمی در دقایق ۲۵ و ۶۳ دو گل به ثمر رساند، سفیان رحیمی گل سوم را زد و در نهایت جورجوس یاکوماکیس گل چهارم را وارد دروازه النصر کرد.

رونالدو که ۹۰ دقیقه با بازوبند کاپیتانی در زمین حضور داشت، نتوانست گل یا پاس گلی ثبت کند. هواداران العین نیز در جریان مسابقه با شعار «مسی، مسی» به کری‌خوانی برای ستاره پرتغالی پرداختند. رونالدو در واکنش به این شعارها به سمت سکوها برگشت و با خنده و دست زدن پاسخ هواداران را داد.

این شکست در حالی رقم خورد که النصر فصل گذشته قهرمان لیگ عربستان شده بود، اما در چهار بازی اخیر خود تنها یک پیروزی کسب کرده است. آنگه پوستک‌اوغلو، سرمربی النصر، پس از مسابقه مسئولیت شکست را پذیرفت و عملکرد تیمش را ضعیف دانست.

العین با این پیروزی سه امتیاز ارزشمند به دست آورد و النصر و رونالدو حالا باید برای جبران این شروع سنگین در ادامه لیگ نخبگان آماده شوند.

دعوت از مسی برای بازی خداحافظی

تقابل با تیم ملی فوتبال بنین، آخرین حضور برنده هشت توپ طلا در بازی‌های ملی خواهد بود.

تیم ملی فوتبال آرژانتین از دعوت لیونل مسی برای بازی دوستانه‌ای خبر داد که قرار است در تاریخ 6 اکتبر (14 مهر) میان آلبی ‌سلسته و تیم ملی بنین در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس آیرس برگزار شود.

آرژانتین در فیفادی پیش رو قرار است در سه دیدار تدارکاتی مقابل بولیوی، بورکینافاسو و بنین به میدان برود و مسی در بازی آخر (مقابل بنین) از فوتبال ملی خداحافظی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال آرژانتین همچنین اعلام کرد که رودریگو دی‌پائول و جیووانی لوسلسو تنها در همان بازی پایانی حضور خواهند داشت.

مقامات فدراسیون فوتبال آرژانتین در نظر دارند در دیدار با بنین، برای مسی مراسم خداحافظی برگزار کنند. فوق ستاره فوتبال جهان روز 9 شهریور اعلام کرد که تصمیم گرفته از فوتبال ملی خداحافظی کند.

چیکی تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین گفت: به تمام هواداران تیم ملی آرژانتین اعلام می‌کنم که پس از گفت‌وگو با لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی، تصمیم گرفتیم از بهترین بازیکن جهان، نماد تیم ملی و کاپیتان خودمان یعنی لیونل مسی دعوت کنیم تا در تاریخ 6 اکتبر، در آرژانتین و آن‌گونه که شایسته اوست، با فوتبال ملی خداحافظی کند.

قرار است همه اعضای تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 که به همراه مسی به قهرمانی این مسابقات دست یافتند، در این بازی به همراه خانواده‌های خود حضور داشته باشند. مسی در مجموع 207 مسابقه‌ای که با پیراهن تیم ملی آرژانتین به میدان رفت، 125 گل به ثمر رساند و 68 پاس گل نیز ثبت کرد. دو نایب قهرمانی و یک قهرمانی جام جهانی، دو قهرمانی کوپا آمه‌ریکا و قهرمانی المپیک در کارنامه ملی برنده هشت توپ طلا دیده می‌شود.