برتری تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین ایران در نیمه نهائی به کرهجنوبی رسید
سرویس ورزشی-
ملی بسکتبال با غلبه بر بحرین راهی مرحله نیمهنهائی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ شد؛ تیم کشورمان در این مرحله با کرهجنوبی رقابت خواهد داشت.
مسابقات بسکتبال بیستمین دوره بازیهای آسیایی دیروز (چهارشنبه ۲۵ شهریور) با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهائی پیگیری شد. در این مرحله از مسابقات، تیم ملی بسکتبال ایران در ورزشگاه بینالمللی آیچی به مصاف بحرین رفت و برابر این تیم به برتری ۷۹ بر ۷۴ دست یافت. نیمه نخست این دیدار هم با برتری ۴۳ بر ۳۴ ایران تمام شده بود. البته در نیمه دوم، ملیپوشان بسکتبال ایران عملکرد به مراتب ضعیفتری نسبت به نیمه نخست داشتند طوری که نتیجه کوارتر سوم را واگذار کردند و در کوارتر پایانی هم به تساوی رضایت دادند با این حال به لطف برتری قابل توجه در نیمه نخست، برنده نهائی بازی شدند.
نتیجه کامل دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و بحرین به این شرح است:
ایران ۷۹- بحرین ۷۴
(۲۱- ۱۷)، (۲۲- ۱۷)، (۱۷- ۲۱)، (۱۹- ۱۹)
با پیروزی برابر بحرین، تیم ملی بسکتبال راهی مرحله نیمه نهائی بازیهای آسیایی شد. ملیپوشان کشورمان در این مرحله باید با کره جنوبی رقابت داشته باشند. کرهایها در نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهائی که امروز برگزار شد، مقابل اردن به برتری ۱۱۴ بر ۸۰ دست یافت و اینگونه وارد مرحله نیمه نهائی شد. در جریان دیدار تیمهای ملی بسکتبال ایران و بحرین، محمد جمشیدی با ۲۰ امتیاز و مهدی حیدری با ۱۹ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان ایران بودند. همچنین ارسلان کاظمی با ثبت ۱۱ ریباند و ۱۰ پاس گل، دبلدبل کرد.
تیم ملی بسکتبال ایران پیش از این مرحله گروهی بازیهای آسیایی را با ۲ برد برابر چین تایپه و اردن و یک شکست برابر قطر و صدرنشینی گروه B تمام کرده بود. بحرین هم در حالی در دیدار امروز متحمل شکست برابر ایران شد که در مرحله مقدماتی برابر فیلیپین و قزاقستان پیروز شده بود اما نتیجه دیدار برابر چین را واگذار کرده بود و به همین دلیل به عنوان تیم دوم گروه C راهی یک چهارم شد.
تیم ملی بسکتبال ایران در حالی دیدارهای خود در بیستمین دوره بازیهای آسیایی را در مرحله نیمه نهائی دنبال میکند که در دوره پیشین این بازیها از صعود به این مرحله بازماند.در دو دیدار دیگر مرحله یک چهارم نهائی تیمهای چین و ژاپن به ترتیب با غلبه بر عربستان و چین تایپه به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و روز جمعه به مصاف هم خواهند رفت.
مانولوپولوس: بازی خوب بحرین باعث شد
بعضاً تصمیمات اشتباه بگیریم
سوتریس مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال پس از پیروزی ۷۹ بر ۷۴ تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین در مرحله یکچهارم نهائی بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود. به تیم بحرین و مربی آن بابت این بازی تبریک میگویم. او در زمانی کوتاه، یک تیم رقابتی ایجاد کرده است. وقتی یک بازی بد را پشت سر میگذاریم، باید دلیل این اتفاق را بررسی کنیم. فکر میکنم دلیل بازی بد ما، به بازی عالی بازیکنان بحرین بازمیگردد. آنها ما را مجبور کردند تا تصمیمات اشتباهی بگیریم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران افزود: فکر میکنم تقریباً در تمام طول بازی از حریف پیش بودیم، اما آنها در لحظات پایانی از ما پیش افتادند. ما آرامش خود را حفظ کردیم و احساسات خود را کنترل کردیم و در نهایت به پیروزی رسیدیم. مانولوپولوس در پایان گفت: این یک پیروزی بزرگ برای ما بود و حالا به کار خود ادامه میدهیم.
کاظمی: مصدومیت برخی بازیکنان
دستمان را بسته است
ارسلان کاظمی ملیپوش بسکتبال کشورمان نیز پس از پیروزی ۷۹ بر ۷۴ تیم ملی بسکتبال مقابل بحرین در مرحله یکچهارم نهائی بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: بازی فوقالعاده سختی بود و تا حدودی خودمان کار را برای خودمان دشوار کردیم. در ابتدای کوارتر سوم، برخی تصمیمات داوری نیز ما را تحت تأثیر قرار داد و به بحرین کمک کرد تا به بازی بازگردد. در نهایت، بازی بسیار سختی داشتیم و امیدواریم بتوانیم مرحله بعد، یعنی نیمهنهائی، را نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم. وی ادامه داد: شاید نکتهای که بسیاری از آن اطلاع نداشته باشند این است که سه، چهار بازیکن تیم با مصدومیتهای جدی مواجه هستند. این موضوع باعث شده دست ما بستهتر باشد و کار برای تیم دشوار شود. با این حال، بازیکنان با تمام توان و غیرت خود به میدان میروند و تلاش میکنند به تیم کمک کنند.
کاظمی در ادامه با اشاره به دیدار چهار سال پیش برابر فیلیپین گفت: خاطرات چهار سال پیش و دیدار مقابل فیلیپین نیز با این پیروزی تا حدودی از ذهن ما پاک شد. هرچه به دقایق پایانی بازی نزدیک میشدیم، لحظات آن دیدار برایم تداعی میشد که خاطرات خوبی از آن نداشتیم.