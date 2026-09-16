۳ کرسی از ۵ کرسی هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس به نهادهای مرتبط با وزارت نفت رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ نوبت دوم مجمع عمومی هلدینگ خلیج‌فارس روز گذشته، با دستور انتخاب اعضای هیئت‌مدیره برگزار شد و نهادهای مرتبط با وزارت نفت عملاً کنترل مدیریتی هلدینگ خلیج‌فارس را در اختیار گرفت.

صندوق بازنشستگی صنعت نفت پیش‌تر حکم برکناری محمد شریعتمداری از مدیریت این هلدینگ را صادر کرده بود.

طبق جزئیات جلسه، ۳ کرسی از ۵ کرسی اصلی و یک کرسی از دو کرسی علی‌البدل هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بورسی فعال در ایران به نهادهای مرتبط با وزارت نفت رسیده است.

دو کرسی دیگر اصلی به تاپیکو و سهام عدالت و یک کرسی علی‌البدل دیگر نیز به سهام عدالت رسید.

گفتنی است حواشی گسترده‌ای از تأمین مالی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلبان در دوره حضور محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج‌فارس وجود داشت به طوری این مجموعه اقتصادی پردرآمد را به قلک این جریان‌ها تبدیل کرده بود.

باید منتظر ماند که بعد از پایان جنگ قدرت در بدنه دولت و کنار گذاشته شدن این تیم مدیریتی، چه ابعاد و پرونده‌هایی از مسائل مالی دو سال اخیر علنی خواهد شد.