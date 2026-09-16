معاملات نفت با یوآن رکورد زد
قرارداد آتی نفت خام در چین بالاترین قیمت خود از زمان راهاندازی در سال ۲۰۱۸ را ثبت کرد و به این ترتیب معاملات نفت با یوآن رکورد زد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ معاملات آتی نفت خام در چین که با یوآن انجام میشود؛ در پی افزایش نگرانیها درباره عرضه نفت خاورمیانه و رشد خرید پالایشگاههای چینی، به بالاترین سطح خود از زمان راهاندازی این قرارداد در سال ۲۰۱۸ رسید. به این ترتیب معاملات نفت با یوآن رکورد زد.
قرارداد آتی نفت خام چین موسوم به SC در بورس بینالمللی انرژی شانگهای معامله میشود و از مارس ۲۰۱۸ فعالیت خود را آغاز کرده است. قیمت این قرارداد در معاملات این هفته تا بیش از ۹۲۹ یوآن معادل ۱۳۸ دلار و 50 سنت به ازای هر بشکه افزایش یافت که بالاترین سطح ثبتشده از زمان آغاز به کار آن محسوب میشود.
این جهش قیمتی همزمان با تشدید نگرانیها درباره عرضه نفت خاورمیانه رخ داده است. حمله پهپادی به خط لوله شرق به غرب عربستان در اواخر هفته گذشته باعث توقف موقت فعالیت این مسیر شد؛ خط لولهای که امکان انتقال نفت عربستان به پایانههای دریای سرخ و دور زدن تنگه هرمز را فراهم میکند. در همین شرایط، قیمت نفت برنت به ۱۰۸ دلار و نفت خام آمریکا (WTI) به بیش از ۱۰۳ دلار در هر بشکه رسید.
قرارداد نفت خام چین از نظر کیفیت بیشتر با شاخصهایی مانند نفت عمان و موربان مقایسه میشود. هر دو نفت در این هفته بالاتر از ۱۲۰ دلار معامله شد. نفت عمان از 150 دلار عبور کرد و قرارداد تحویل نوامبر ۲۰۲۶ نفت موربان نیز با رشد 69 صدم درصدی به ۱۲۸ دلار و 64 سنت در هر بشکه رسید.
از سوی دیگر، افزایش خرید نفت خام توسط پالایشگاههای چین در هفتههای اخیر نیز یکی از عوامل تقویت معاملات آتی نفت این کشور عنوان شده است؛ موضوعی که همزمان با نگرانیهای عرضه در بازار جهانی، فشار صعودی بیشتری بر قراردادهای نفتی یوآن وارد کرده است.