پیشفروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه از 28 شهریور
پیش فروش بلیت قطارهای مسافری مهرماه 1405 از شنبه هفته آینده 28 شهریور آغاز میشود.
به گزارش روابط عمومی راهآهن، پیشفروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا 30 مهرماه (مسیرهای رفت تا 30 مهر و مسیرهای برگشت تا اول آبان) از روز شنبه 28 شهریور ماه آغاز میشود.
پیشفروش بلیت در همه محورها از ساعت هشت و نیم تا 11 صبح روز شنبه 28 شهریور ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز
خواهد شد.
پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت 11 تا 13 و 30 دقیقه روز شنبه
28 شهریور ماه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
از ساعت 13 و 30 دقیقه روز شنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه) به صورت همزمان پیشفروش ادامه خواهد داشت.
افزایش سرعت قطارهای مسافری تهران- مشهد
جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن هم روز سهشنبه در نشست کمیسیون عالی گراف، افزایش ظرفیت حمل بار و رفع گلوگاههای شبکه ریلی را از اولویتهای راهآهن برشمرد و بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فنی و عملیاتی موجود، ارتقای بهرهوری ناوگان و توسعه حملونقل ریلی تأکید کرد.
وی ارتقای حملونقل ترکیبی، افزایش حمل روزانه بار و حفظ پایداری سیر واگنها را از اولویتهای شبکه ریلی برشمرد و گفت: با اضافه شدن ۲۰۰ واگن باری به شبکه، ظرفیت جدیدی برای پاسخگویی به بارهای ریلی ایجاد شده و مدیریت سیر واگنها باید بهگونهای باشد که جریان حمل بار بدون وقفه ادامه یابد.
ذاکری رفع گلوگاههای باری و تقویت ظرفیت بارگیری در مناطق مختلف را برای افزایش حمل روزانه ضروری دانست و تأکید کرد: با مدیریت دقیق فرآیند حمل بار میتوان زمینه تحقق هدفگذاری حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری را فراهم کرد.
وی با اشاره به روند پروژه مصوب برقیسازی مسیر تهران مشهد، تأکید کرد: اجرای پروژه اصلاح مسیر با اتکا بر توان داخلی و از طریق پیمانکاران و مشاوران ایرانی انجام خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت راهآهن، سرعت طرح در این مسیر پس از اصلاح قوسها، ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
«محمدهادی ضیاییمهر» عضو هیئتمدیره و معاون ناوگان راهآهن هم دوشنبه در نشست تخصصی تعمیر و نگهداری ناوگان مسافری در راهآهن خراسان، با اشاره به برنامه افزایش سرعت قطارهای مسافری در محور تهران- مشهد گفت: شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، ارتقای پشتیبانی فنی و افزایش آماده به کاری ناوگان، از مهمترین الزامات ارتقای خدمات به مسافران و زائران حضرت ثامنالحجج و تحقق برنامه افزایش سرعت قطارهای مسافری است.
ضیاییمهر در این نشست بر ضرورت بهبود پایشهای فنی فرآیندهای تعمیر و نگهداری و توسعه ظرفیتهای فنی با مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: رویکرد راهآهن جمهوری اسلامی ایران، رفع دغدغهها و گلوگاههای موجود در حوزه تعمیر و نگهداری ناوگان مسافری، حمایت از سرمایهگذاری و بهبود و توسعه ظرفیتهای فنی با مشارکت بخش خصوصی است.
معاون ناوگان راهآهن با تأکید بر اهمیت پایش دقیق فرآیندهای فنی تعمیر و نگهداری ناوگان افزود: ارتقای سطح نظارت و پایشهای فنی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، میتواند نقش مؤثری در افزایش آمادهبهکاری ناوگان، بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهرهوری داشته باشد.
ضیاییمهر تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، بهبود کارایی و سیاستهای اقتصادی بخش خصوصی فعال در حوزه مسافری، مستلزم توجه بیشتر به اثربخشی اقدامات و همراهی سازندهتر مجموعه بخش دولتی و خصوصی در خدمت به مسافران و زائران امام رضا و در نگاه کلان، در راستای صرفه و صلاح کشور است.