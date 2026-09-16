توقف آزادسازی سهام عدالت به درخواست مجلس

وزیر اقتصاد در حاشیه آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی از توقف آزادسازی سهام عدالت به دستور مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدعلی مدنی‌زاده؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه آغاز پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری نخستین صندوق ارزی، در پاسخ به این پرسش که وعده تعیین تکلیف سهام عدالت تا پایان تابستان به کجا رسید؟ گفت: «درخصوص سهام عدالت مجلس باید تصمیم‌گیری کند، فعلا درخواست دادند کار را متوقف کنیم؛ ما اول تابستان کار را انجام دادیم اما درخواست دادند کار را متوقف کنیم.»

گفتنی است؛ سهام عدالت که واگذاری آن به مردم از سال 1385 در کشور آغاز شد؛ حالا ارزش بالایی پیدا کرده و براساس سه سبد مختلف محاسبه می‌شود. ارزش سبد یک‌ میلیون تومانی که با ارزش‌ترین سبد است از مرز 103 میلیون تومان گذشته. سهام عدالت 490 هزار تومانی، بیش از 50 میلیون تومان ارزش دارد و ارزش سهام عدالت سبد 532 هزار تومانی به حدود 55 میلیون تومان رسیده؛ این در حالی است که طی سال‌های اخیر، سودی که به دارندگان سهام عدالت پرداخت شده بسیار ناچیز بوده است! از این رو، برخی دارندگان این سهام، خواهان فروش آن هستند.

از سوی دیگر نمایندگان مخالف آزادسازی معتقدند وزارت اقتصاد وظایف خود در قبال توانمندسازی تعاونی‌های سهام عدالت و برگزاری بموقع مجامع را انجام نداده و مردم هنوز از مزایای حضور در تعاونی‌ها مطلع و برخوردار نیستند، فلذا باید ابتدا توانمندی‌هایی در این زمینه ایجاد و پس از آن، آزادسازی سهام عدالت انجام شود. ضمن اینکه جریان‌های صاحب قدرتی منتظر آزادسازی سهام عدالت و بزخری سهام مردم هستند.

البته روش مدیریت و فروش سهام عدالت به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده است. در روش مستقیم، تعدادی از سهام 36 شرکت فعال در بورس به متقاضی داده شده است. معمولاً کسانی که با بورس و سازوکار معاملات آن آشنا هستند و قبل از توزیع سهام عدالت هم فعالیت بورسی داشته‌اند؛ روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند اما ناآشنایان بورس با انتخاب روش غیرمستقیم، مدیریت آن را به تعاونی‌های سهام عدالت سپرده‌اند.