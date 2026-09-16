استفاده از ظرفیت خالی کارخانهها با طرح «تولید بدون کارخانه»
عضو اتاق بازرگانی ایران از طرحی رونمایی کرد که بدون احداث کارخانه میتوان بخشی از ظرفیت خالی کارخانههای موجود را تکمیل کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ با توجه به اصل اقتصادی صرفه به مقیاس، بسیاری از کارخانههای داخلی به خاطر خالی بودن ظرفیت اسمی، از اقتصادی بودن خارج شده و عملا زیانده هستند.
طرح تولید بدون کارخانه اینگونه است که سفارشدهنده میتواند با استفاده از ظرفیت خالی کارخانههای موجود، به تولید محصول با برند خود اقدام کند. یعنی هم سفارشدهنده بدون داشتن کارخانه، تبدیل به تولیدگر میشود و هم ظرفیت خالی کارخانه تکمیل میشود.
«موسی احمدزاده» رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان فرآوردههای بهداشتی و آرایشی و عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: با توجه به اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت کارخانهها فعال بوده و عمده ظرفیت خط تولید خالی و بدون استفاده است، کسانی که طرحی دارند و میخواهند تولیدی انجام دهند، لازم نیست، کارخانه احداث کنند و بدهکار بانک شوند.
آنها میتوانند محصولات مورد نیاز خود را با واردات مواد اولیه و تامین آن برای کارخانههای موجود، به صورت حقالعملکاری در آنجا به نام و برند خود تولید و روانه بازار کنند.
از این طریق هم آنها صاحب تولید میشوند و هم بخشی از ظرفیت خالی و بدون استفاده کارخانهها فعال میشود.
وی افزود: اکنون دولتها هر روز تلاش میکنند کارخانه جدید بهرهبرداری کنند، در حالی که ظرفیت کارخانههای موجود خالی است و این دلیل نمیشود که مرتب مجوز بدهیم و کارخانههایی را راهاندازی کنیم که با زیر ظرفیت اسمی کار کنند.
احمدزاده بیان داشت: ما طرحی ارائه کردیم که تولید بدون کارخانه انجام شود و در کارگروههای دولت و سایر کارگروهها نیز مصوب شد، کسی که گواهی تولید بدون کارخانه دریافت کند، مشوقات تولید را هم دریافت کرده و با تولیدکنندهای که صاحب کارخانه است امکان همکاری دارد.
این تولیدات از تولید خودرو و قطعات خودرو گرفته تا کوچکترین تولیدات در این روش تولید میشود و هزینه کمتری دربر خواهد داشت. همچنین باعث توسعه صادرات و جذب بازارهای جدید خواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بسیاری از کارخانهها قبلاً نمیتوانستند به دلیل نداشتن بازار تولید بیشتری داشته باشد، اما کسی که میخواهد تولید کند، با برند مخصوص و مارک خود میتواند با استفاده از کارخانههای موجود تولید کند.
به عنوان مثال کارخانهای که ۲۸ روز در سال تعطیل است میتواند این روزهای تعطیل را به افراد متفاوت با برند خودشان اجاره دهد و با نام تجاری آنها تولید صورت بگیرد.
احمدزاده تصریح کرد: در صنایع آرایشی بهداشتی هم ۱۷۰ شرکت وارد این طرح شدند و توانستند ظرفیت خود را تکمیل کنند. ما در حال حاضر در چهار استان این طرح را اجرا میکنیم و در بسیاری از استانها استقبال شده است.
اول هم از استان تهران شروع کردیم. سپس استان آذربایجان شرقی و تبریز و بعد از آن استان لرستان و سپس به استانهای دیگر مانند اردبیل و سایر استانها میرویم و بسیاری افراد از این طرح استقبال کردهاند.
گفتنی است پیش از این «محمّدرضا اسکندری» وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت نهم نیز اظهار داشت که ظرفیت کارخانههای ماکارونی به اندازه تقاضای ماکارونی کل کشورهای خاورمیانه است یا نیمی از ظرفیت کارخانههای آردسازی ایران خالی است و میتوانیم گندم کشورهای همسایه را هم به صورت واردات موقت و حقالعملکاری تبدیل به آرد کنیم و به آنها تحویل دهیم.