افزایش 300 هزارتومانی کالابرگ قطعی شده است

وزیر اقتصاد از افزایش حداقل 300 هزار

تومانی کالابرگ و ادامه بررسی‌ها برای تعیین دهک‌های مشمول خبر داد.

سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درخصوص آخرین تصمیمات دولت پیرامون میزان افزایش اعتبار کالابرگ، گفت: 300 هزار تومان، کف رقم افزایش کالابرگ است؛ البته هنوز جزئیات آن به‌طورکامل مشخص نشده و مباحث کارشناسی پیرامون آن در جریان است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش 300هزارتومانی مشخصاً شامل شش دهک اول درآمدی خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: کف افزایش همان 300 هزار تومان در نظر گرفته شده است اما این‌که دقیقاً چه‌دهک‌هایی مشمول دریافت این اعتبار مضاعف شوند، هنوز مشخص و نهائی نشده است.

خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داد: پیگیری‌ها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد؛ رقم افزایش اعتبار کالابرگ در حال بررسی است و این افزایش در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بر این اساس، با نهائی شدن تصمیم دولت، اعتبار کالابرگ خانوارها نسبت به رقم فعلی افزایش خواهد یافت و جزئیات نهائی آن از سوی دولت اعلام می‌شود.

گفتنی است؛ قیمت ارز در بازار آزاد که شاخص اصلی تورم در کشور ماست؛ در 13 دیماه 1404 که اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی آغاز شد؛ حدود 130 هزار تومان بود اما حالا از 230 هزار تومان عبور کرده؛ یعنی حدود 80 درصد افزایش یافته است.

لازم به یادآوری است که مبلغ یک میلیون تومان در همان دیماه هم بسیار کم بود؛ چرا که دولت با حذف ارز ترجیحی و چهار و نیم برابر کردن نرخ ارز کالاهای اساسی، به هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص داد.