رئیس سازمان هواشناسی ضمن پیش‌بینی بارش فراتر از نرمال در پاییز، بر ضرورت آمادگی برای احتمال سیلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ سحر تاجبخش در جمع خبرنگاران با اشاره به شکل‌گیری پدیده «ال‌نینو» و تأثیر این شاخص اقلیمی بر الگوهای آب‌وهوایی جهان، گفت: آخرین نقشه‌های پیش‌بینی تا این مرحله نشان می‌دهد؛ بارش‌های کشور در پاییز فراتر از نرمال خواهد بود و تا حدودی نیز این شرایط در اوایل زمستان دیده می‌شود اما هرچه به فصل زمستان نزدیک‌تر می‌شویم، این سیگنال در نقشه‌ها کمرنگ‌تر شده است.

او افزود: تمرکز اصلی بارش‌های پاییز در استان‌های جنوب، غرب و جنوب غرب کشور، به‌ویژه مناطق حاشیه زاگرس و استان‌های واقع در غرب این رشته‌کوه، خواهد بود و دامنه‌های رشته‌کوه البرز نیز در بخش‌هایی از کشور می‌تواند تحت تأثیر این شرایط قرار گیرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرائی برای مواجهه با شرایط احتمالی گفت: مهم‌ترین اقدامی که در شرایط فعلی باید انجام شود؛ ایجاد آمادگی کافی و اتخاذ تمهیدات لازم برای مواجهه با بارش‌های ناشی از این رویداد است.

تاجبخش ادامه داد: زیرساخت‌های کشور در بسیاری از مناطق فرسوده است و تغییرات کاربری اراضی نیز در نقاط مختلف رخ داده؛ بنابراین ممکن است حتی با بارش‌هایی که از نظر شدت چندان غیرعادی نیست؛ در برخی مناطق شاهد شکل‌گیری روان‌آب و سیلاب باشیم. اگر بارش‌های احتمالی فراتر از نرمال باشد؛ آمادگی قبلی می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌های آب‌وهوایی و کاهش آثار ناشی از این رخدادها کمک کند.

وضعیت بارش در زمستان

رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت بارش در زمستان نیز گفت: در حال حاضر پیش‌بینی‌ها بارش زمستان را در محدوده نرمال نشان می‌دهد و آن افزایش بارشی که در پیش‌بینی‌های پاییزی مشاهده می‌شود؛ برای زمستان با شدت کمتری دیده می‌شود. البته با ورود اطلاعات و داده‌های جدید و تغییر احتمالی الگوهای پیش‌بینی، سازمان هواشناسی آخرین وضعیت را اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

تاجبخش با اشاره به روند افزایش دما در کشور اظهار کرد: با توجه به افزایش دما، قالب بخش قابل توجهی از بارش‌ها به‌صورت باران خواهد بود و این مسئله می‌تواند در برخی مناطق احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب را افزایش دهد.

وی افزود: البته پیش‌بینی دقیق رخدادهایی مانند بارش‌های سنگین و سیلاب در بازه‌های بلندمدت امکان‌پذیر نیست و پیش‌بینی دقیق این نوع رخدادها حداکثر حدود دو هفته پیش از وقوع بارش‌ها قابل انجام است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: نقشه‌های بلندمدت فصلی و ماهانه بیشتر به‌عنوان یک نقشه زمینه‌ای برای ایجاد آمادگی و انجام برنامه‌ریزی‌های لازم مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید از آنها انتظار پیش‌بینی دقیق یک رخداد مشخص مانند سیلاب را داشت.

تاجبخش تصریح کرد: اگر کشور در آمادگی کامل قرار داشته باشد؛ حتی اگر بارش پیش‌بینی‌شده در نهایت رخ ندهد؛ با اقداماتی که برای آمادگی انجام شده، چیزی از دست نرفته و آمادگی ایجاد شده، می‌تواند در مواجهه با سایر رخدادهای احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.