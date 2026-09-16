دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت از تولید هشت نمایشنامه با محوریت جنگ رمضان خبر داد و گفت: این آثار با عنوان «هشت صحنه از جنگ رمضان» تولید شده‌اند و هفته آینده از آنها رونمایی خواهد شد.

نشست رسانه‌ای بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با حضور محمد کاظم‌تبار، دبیر جشنواره، در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. محمد کاظم‌تبار با اشاره به تولیدات این دوره اظهار کرد: بیش از

۷۰ درصد کارهایی که تولید شده، به جنگ تحمیلی دوم و سوم مربوط است. ماحصل این نگاه، تولید هشت نمایشنامه با عنوان «هشت صحنه از جنگ رمضان» بود که هفته آینده از آنها رونمایی خواهد شد.

دبیر جشنواره در ادامه با ارائه آماری از آثار و طرح‌های ثبت‌شده در بخش‌های مختلف گفت: در مجموع ۴۳۱ اثر در بخش صحنه‌ای،

۳۱۸ اثر در بخش «سردار خیابانی»، ۳۴۵ اثر در مسابقه نمایشنامه‌خوانی،

۵۵۲ ثبت‌نام در بخش «افق مقاومت»، ۷۸ اثر در بخش سمینار علمی و پژوهشی و

۱۱۰ اثر در بخش ملل ثبت شده است.