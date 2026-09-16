موج حمایت هنرمندان از خواننده آمریکایی حامی فلسطین
مکلمور، خواننده مشهور آمریکایی که نام اصلیاش بنجامین هاگرتی است، پس از آنکه در جریان یکی از اجراهای تور شیرن از فلسطین حمایت کرد و شعار «فلسطین آزاد» سر داد، از ادامه بخش آمریکایی این تور کنار گذاشته شد.
اما حذف مکلمور بهجای پایان دادن به جنجال، موجی از حمایت در میان چهرههای مشهور به راه انداخت. کهِلان، خواننده آمریکایی، از نخستین هنرمندانی بود که از مکلمور حمایت کرد. او با اشاره به ادعای مکلمور درباره فشار مالکان ورزشگاهها، گفت که بسیاری از مالکان و محلهای برگزاری به شکلی مشابه علیه او موضع گرفتهاند و حمایت خود را از این خواننده اعلام کرد.
به گزارش فارس، پالوما فیت، بازیگر بریتانیایی، نیز مکلمور را «صدایی نادر و مهم» توصیف کرد و از موضعگیری او تمجید کرد. تونبرگ، فعال سوئدی، با اعلام «همبستگی کامل» با مکلمور و حمایت از فلسطین، از سکوت بخشی از هنرمندان در برابر بیعدالتی و نسلکشی انتقاد کرد. زارا لارسن، خواننده سوئدی، با مجموعهای از ایموجیهای قلب حمایت خود را از مکلمور نشان داد و میگل، خواننده آمریکایی، نیز با پیامی کوتاه از او تمجید کرد.
گروه راک آمریکایی گاربیج اما واکنش بسیار صریحتری داشت. این گروه حذف مکلمور از یک تور بزرگ را «دیوانگی» و «بهشدت ناعادلانه» خواند و تأکید کرد که اظهارات او در حمایت از فلسطینیان نه خشونتآمیز بوده و نه نفرتپراکنانه. زاویه دولان، بازیگر و فیلمساز کانادایی، نیز از مکلمور حمایت کرد. در ادامه این موج، چهرههای دیگری نیز به حمایت از مکلمور پرداختند. هانا اینبایندر، بازیگر سریال «قلمبهمزدها»، که پیشتر نیز در مراسم امی از فلسطین حمایت کرده بود، از مکلمور حمایت کرد. جودلاین، خواننده اسپانیایی، نیز بیانیه مکلمور را در شبکههای اجتماعی بازنشر کرد. او پیشتر در اعتراض به ارتباط جشنوارهای در اسپانیا با یک شرکت مرتبط با اسرائیل، از حضور در آن جشنواره انصراف داده بود. گروه هیپهاپ ایرلندی نیکپ نیز با انتشار تصویری در کنار مکلمور، همبستگی خود را با او اعلام کرد و بار دیگر از «فلسطین آزاد» حمایت کرد. باردم، بازیگر اسپانیایی، نیز موضعی صریح گرفت و پس از حذف مکلمور، خواستار تحریم تور شیرن شد.