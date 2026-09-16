حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آیینه هنر» گفت پیروزی در میدان نظامی باید با پیروزی در میدان روایت تکمیل شود و هنرمندان باید واقعیت‌های جنگ و مقاومت را برای مخاطب داخلی و جهانی روایت کنند.

طائب با اشاره به مفهوم جنگ نرم و ادراکی، گفت در این میدان تلاش می‌شود نگرش و احساس جامعه نسبت به ارزش‌ها تغییر کند. او تأکید کرد روایت «وعده صادق» باید علاوه‌ بر خود عملیات، پیشینه و پیامدهای آن را نیز دربر بگیرد و تحولات پس از عملیات «طوفان الاقصی» و سابقه چند دهه سیاست‌های رژیم صهیونیستی نیز در این روایت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین بر تولید آثار حرفه‌ای در حوزه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و ادبیات تأکید کرد و گفت هنرمند باید با تحقیق و شناخت واقعیت‌ها، آنها را به آثار هنری تبدیل کند. او تربیت هنرمند، تولید اثر و جهت‌گیری صحیح در عرصه هنر را سه مأموریت اساسی سازمان بسیج هنرمندان عنوان کرد.

طائب در پایان گفت «وعده صادق» صرفاً یک عملیات نظامی نیست و باید به‌عنوان بخشی از روند مقاومت و ایستادگی ملت ایران روایت شود؛ زیرا اگر این واقعیت روایت نشود، دیگران روایت خود را جایگزین آن خواهند کرد.