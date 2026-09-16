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کد خبر: ۳۳۸۱۵۹
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
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بازیگر آمریکایی: دیگر نمی‌توانم با حامیان اسرائیل ارتباط داشته باشم!

رافالو، بازیگر معروف آمریکایی می‌گوید برخی از دوستانش که حامی اسرائیل هستند خیلی تلاش کردند تا دیدگاه او را نسبت به فلسطین تغییر دهند اما او ارتباطش را با آنها قطع کرده است.
به گزارش کیهان، «مارک رافالو» بازیگر آمریکایی‌ هالیوود در یک گفت‌وگو اظهار داشت: «آدم‌هایی که فکر می‌کردم باهوش هستند، آدم‌هایی که فکر می‌کردم دوست من هستند، دیگه نمی‌توانم با آنها صحبت کنم. یا سعی می‌کنند مرا قانع کنند که همه مردم فلسطین تروریست هستند و سزاوار مرگ‌اند یا می‌گویند که آنها سپر انسانی هستند و به همین دلیل سزاوار مرگ‌اند.» مجری از او می‌پرسد: «آیا این افراد کسانی بودند که با تو دوست بودند؟»
بازیگر نقش ‌هالک در فیلم «انتقام‌جویان» در پاسخ می‌گوید: «آنها کسانی بودند که فکر می‌کردم دوست من هستند.» سپس رافالو در پاسخ این پرسش مجری که «حالا دوست تو نیستند؟» می‌گوید: «نه. دیگر نمی‌توانم با آنها ارتباط برقرار کنم.»

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