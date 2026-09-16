با توجه به ربوده شدن «نقاء حامد» خبرنگار زن شبکه پرس‌تی‌وی توسط رژیم صهیونیستی، از نهادهای بین‌المللی مدعی حمایت از حقوق خبرنگاران انتظار می‌رود به این اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند!

شیدا اسلامی‌، مدیر امور بین‌الملل و روابط‌عمومی شبکه پرس‌تی‌وی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان درباره عوامل و زمینه‌های ربوده شدن خبرنگار این شبکه توسط رژیم صهیونیستی گفت: نقاء حامد، خبرنگار پرس‌تی‌وی در کرانه باختری، پیش از آنکه همکاری‌اش را با پرس‌تی‌وی شروع کند، سابقه کارهای مختلفی از گزارشگری تا ویراستاری و تولید محتوا داشت. دغدغه جدی او برای انعکاس واقعیت آنچه در فلسطین می‌گذرد، باعث شده بود او از

15 سال پیش از شروع این همکاری هم به‌طور ویژه بر مسائل فلسطین، در زمینه پوشش اخبار سیاسی و بشردوستانه با تأکید بر چالش‌ها و مبارزات جاری در فلسطین متمرکز باشد. وی یادآور شد: برای بانویی مثل «نقاء حامد» که مادر و دارای سه فرزند است و عمر کار حرفه‌ای‌اش را صرف خبرنگاری در این حوزه بسیار پرچالش کرده، پایبندی به اصول و تعهدش به کار تخصصی‌ای که می‌کند، در درجه اولویت بوده و همواره با شجاعت و جسارتی مثال‌زدنی در میدان‌های تحولات و اخبار منطقه کرانه باختری حضور داشته است. اما همان‌طور که در خبرها نیز شاهد بودیم، او از حدود یک ماه پیش تحت یک کارزار سایبری از طرف حساب‌های صهیونیستی قرار گرفت که با سؤالات تحریک‌آمیز سعی می‌کردند توجه نهادهای نظامی و امنیتی رژیم اشغالگر را با ادبیاتی متوجه تداوم فعالیت او کنند که نشان از عمق عصبانیت ایادی و شهرک‌نشینان صهیونی از پرده ‌برداشتن از تحرکات اخیر در قصره، نابلس، رام‌الله، قلندیا و یطا توسط حامد داشت. اسلامی افزود: ربایش او در روز

15 سپتامبر(24 شهریور) با هدف جلوگیری از رسیدن اخبار فلسطین به جهان خارج صورت گرفته که موضوع جدیدی برای رژیم صهیونیستی نیست.

به گفته مدیر امروز بین‌الملل و روابط عمومی شبکه پرس‌تی‌وی، در چنین شرایطی ضرورت دارد نهادهای بین‌المللی حامی حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای برای جلوگیری از عادی‌سازی سانسور با تهدید و ارعاب و حمله و دستگیری، از خبرنگار پرس‌تی‌وی حمایت کنند و در برابر این اقدام غیرقانونی و خلاف کنوانسیون‌های حقوق بشری بایستند.