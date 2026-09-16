آموزش ۳۱ میلیون داوطلب و آغاز نخستین عملیات ملی با ساماندهی ۱۰۰۰ گردان جان‌فدا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، مدتی است که تبلیغات رسانه‌ای و محیطی آموزش به داوطلبان ثبت‌نامی در طرح جان‌فدا به چشم می‌خورد. به همین مناسبت، سخنگوی طرح جان‌فدا روز گذشته در نشستی خبری به تشریح ابعاد، جزئیات و برنامه‌های عملیاتی طرح «آغاز آموزش و ساماندهی یک‌هزار گردان جان‌فدا» پرداخت.

ساسان زارع در این نشست با تأکید بر اینکه کلیدواژه «جان‌فدا» پس از جنگ رمضان و در پی واکنش گسترده جامعه ایران به مفاهیمی همچون شرافت، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی شکل گرفت، اظهار داشت: یک ملت هرچه آماده‌تر باشد، تهدید از آن سرزمین دورتر خواهد شد. اگر بخواهیم شاخصی اساسی برای دور شدن جنگ و کاهش تهدید از سرزمین ایران در نظر بگیریم، اصلی‌ترین مؤلفه میزان آمادگی عمومی مردم است.

سخنگوی پویش مردمی جان‌فدا با اشاره به دریافت اطلاعات تکمیلی از ثبت‌نام‌کنندگان، آمار دقیق این پویش را تشریح کرد و گفت: استقبال بی‌نظیر مردمی از این حرکت ملی، شمار داوطلبان ثبت‌نام‌شده را به ۳۱ میلیون نفر رسانده است که ۶۸ درصد از شرکت‌کنندگان را آقایان و ۳۲ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین بیش از ۶۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان زیر ۴۶ سال سن دارند که نشان‌دهنده آمادگی پرشور نسل جوان برای دفاع و خدمت‌رسانی است.

وی درباره حوزه‌های علاقه‌مندی و میزان آمادگی زمانی داوطلبان افزود: در میان حوزه‌های مختلف، ۲۶ درصد از داوطلبان خواستار حضور در فعالیت‌های نظامی و امنیتی، ۲۰ درصد امداد و نجات و کمک به آسیب‌دیدگان، ۲۰ درصد ارائه خدمات اجتماعی، ۱۷ درصد عرصه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، ۱۳ درصد متقاضی پشتیبانی مالی مستمر و مابقی متقاضی سایر حوزه‌ها بوده‌اند. از نظر میزان آمادگی زمانی نیز ۲۷ درصد داوطلبان آمادگی خدمت روزانه (چند ساعت در روز)، ۱۷ درصد تا ۳ روز در هفته، ۱۸ درصد صرفاً در پایان هفته‌ها و ۳۴ درصد برای شرایط بحران و رویدادهای خاص اعلام آمادگی کرده‌اند.

زارع با تأکید بر گستردگی جغرافیایی این حرکت مردمی خاطرنشان کرد: تمامی استان‌ها و شهرهای کشور در این پویش مشارکت داشته‌اند که در آمار مطلق استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی و در آمار نسبی به جمعیت، استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، قم، لرستان و اردبیل پیشتازند.

تکمیل ظرفیت ۱۰۰۰ گردان در کمتر از ۱۰۰ دقیقه

زارع با اعلام آغاز نخستین عملیات ملی این پویش گفت: سامانه جان‌فدا برای ساماندهی ۱۰۰۰ گردان اولیه در دسترس عموم قرار گرفت و در یک اتفاق کم‌نظیر، ظرفیت این ۱۰۰۰ گردان در کمتر از ۱۰۰ دقیقه تکمیل شد. با توجه به حجم بالای تقاضا، سامانه همچنان فعال است، اما متقاضیان بعدی در فهرست انتظار قرار می‌گیرند تا پس از هماهنگی‌های لازم با نیروهای مسلح سازماندهی شوند.

وی با تأکید بر اینکه بستر اصلی آموزش و به‌کارگیری نیروها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان بسیج خواهد بود، افزود: این دوره‌ها در ۳ سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته و متناسب با اقتضائات جنگ‌های نوین طراحی شده است. سرفصل‌های آموزشی مواردی چون تأمین امنیت محلی، رصد و دیده‌بانی اطلاعاتی، مقابله با اقدامات نفوذی و ضدجاسوسی، آموزش هدایت ریزپرنده‌ها، به‌کارگیری تجهیزات دفاعی و سلاح‌های دوش‌پرتاب و همچنین آموزش‌های امداد و نجات را شامل می‌شود.

سخنگوی پویش جان‌فدا درباره زمان و نحوه برگزاری کلاس‌ها تصریح کرد: آموزش‌ها از هفته آینده به‌صورت تدریجی از تهران آغاز می‌شود و سپس به سراسر کشور توسعه می‌یابد. دوره‌ها به‌صورت انعطاف‌پذیر (یک‌روزه در پایان هفته یا به‌صورت پودمانی و چندساعته) برگزار خواهد شد تا عموم مردم امکان حضور داشته باشند. علاوه بر مراکز رسمی نیروهای مسلح، در میادین پرتردد مانند میدان امام حسین (ع) تهران، شهرک‌های آموزش نظامی موقت مستقر می‌شوند و «تیم‌های آموزشی همراه» نیز برای ارائه آموزش در محل مدارس، سازمان‌ها و مجتمع‌ها اعزام خواهند شد.

آموزش کار با سلاح‌های جدید

سخنگوی پویش جان‌فدا با اشاره به لزوم انطباق آموزش‌ها با فناوری‌ها و تهدیدات دفاعی جدید تصریح کرد: «آموزش‌های این پویش کاملاً بر اساس اقتضائات و نیازهای جنگ امروز طراحی شده است. در همین راستا، آموزش به‌کارگیری سلاح‌ها و تجهیزات جدید دفاعی، آموزش کار با سلاح‌های دوش‌پرتاب، نحوه هدایت و به‌کارگیری ریزپرنده‌ها در عملیات‌ها، و نیز سرفصل‌های تخصصی مانند رصد و دیده‌بانی اطلاعاتی، مقابله با اقدامات نفوذی و ضدجاسوسی در دستور کار قرار گرفته است. علاوه بر تجهیزات دفاعی، آموزش‌های امدادی تخصصی و تأمین امنیت محلی نیز در قالب ۳ سطح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته با همکاری نیروهای مسلح و سازمان بسیج به داوطلبان ارائه می‌شود.»

حضور پرشور بانوان

وی با تأکید بر حضور فعال بانوان در این طرح خاطرنشان کرد: آموزش‌های نظامی و متناسب برای بانوان پیش‌بینی شده و گردان‌های ویژه بانوان نیز تشکیل می‌شود. همچنین برای اصحاب رسانه، گردان اختصاصی رسانه‌ای با پوشش و آموزش‌های ویژه طراحی شده است.

زارع با اشاره به ثبت‌نام سران قوا، ورزشکاران و هنرمندان و همچنین ناکامی حملات شدید سایبری دشمن علیه سامانه پویش گفت: دشمنان از این حضور عصبانی بودند و شدیدترین حملات سایبری را علیه سامانه اجرا کردند، اما تیم فنی ما متشکل از نخبگان جوان، تمامی این تهدیدها را با موفقیت دفع کرد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت داوطلبان در حوزه‌های مواسات، اقتصاد و حل مسائل اجتماعی یادآور شد: جان‌فدا یک سازمان نیست، بلکه یک فرهنگ و نماد ایستادگی، انسجام و وطن‌پرستی است و بزرگ‌ترین راهبرد کشور، بهره‌گیری از همین سرمایه عظیم مردمی در تمامی عرصه‌هاست.