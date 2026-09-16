کد خبر: ۳۳۸۱۵۶
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
بوی پیراهن خونین «یوسف» شیعه و سنی را داغدار کرد
پیکر مطهر شهید مولوی «یوسف گرگیج» بر دستان مردم شهیدپرور زاهدان تشییع شد
پیکر مطهر شهید مولوی یوسف گرگیج امام جماعت مسجد محمد رسولالله(ص) زاهدان صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای شهرستان بر دستان مردم شهیدپرور زاهدان تشییع شد.
ترور ناجوانمردانه مولوی یوسف گرگیج، عالم اهلسنت سیستان و بلوچستان که سالها با خدمت به مردم و تلاش برای وحدت شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام شناخته میشد، موجی از اندوه را در میان شیعه و سنی برانگیخت. پیکر مطهر شهید مولوی یوسف گرگیج امام جماعت مسجد محمد رسولالله(ص) زاهدان صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای شهرستان بر دستان مردم شهیدپرور زاهدان تشییع شد. مولوی گرگیج از علمای اهلسنت سیستان و بلوچستان روز دوشنبه در شهر زاهدان توسط افراد مسلح هدف قرار گرفت و به مقام والای شهادت رسید.