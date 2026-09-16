فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۵۶
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
بوی پیراهن خونین «یوسف» شیعه و سنی را داغدار کرد

پیکر مطهر شهید مولوی «یوسف گرگیج» بر دستان مردم شهیدپرور زاهدان تشییع شد

پیکر مطهر شهید مولوی یوسف گرگیج امام جماعت مسجد محمد رسول‌الله(ص) زاهدان صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای شهرستان بر دستان مردم شهیدپرور زاهدان تشییع شد.
ترور ناجوانمردانه مولوی یوسف گرگیج، عالم اهل‌سنت سیستان و بلوچستان که سال‌ها با خدمت به مردم و تلاش برای وحدت شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام شناخته می‌شد، موجی از اندوه را در میان شیعه و سنی برانگیخت. پیکر مطهر شهید مولوی یوسف گرگیج امام جماعت مسجد محمد رسول‌الله(ص) زاهدان صبح چهارشنبه از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدای شهرستان بر دستان مردم شهیدپرور زاهدان تشییع شد. مولوی گرگیج از علمای اهل‌سنت سیستان و بلوچستان روز دوشنبه در شهر زاهدان توسط افراد مسلح هدف قرار گرفت و به مقام والای شهادت رسید.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

سازندگی یا بازندگی؟!(گفت و شنود)

تعلل و خوش‌خیالی در این میدان ممنوع(یادداشت روز)

جا زدن بانیان کارنامه سیاه اقتصادی دهه ۹۰ به عنوان «مدیر درجه‌یک»!

منابع عبری: حزب‌الله لبنان آماده جنگ شده است تلفات خواهیم داد

۲٠٠ شب در سنگر خیابان تحقیر آمریکا و دفاع از ایران

هدیه به خوانندگان

تطهیر «تله نشست عمان» توسط خبرگزاری دولت!

فشارهای ناشی از جنگ با ایران ارتش آمریکا را به‌شدت فرسوده کرده است

شلیک دقیق یمن به مرکز فرماندهی دشمن و سرنوشت نامعلوم فرمانده کل مزدوران سعودی

«تروریست- خبرنگار» و پادگانی به نام «اینترنشنال»