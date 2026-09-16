سقوط آزاد اسپایدرمَن عینکی ترامپ!



مصاحبه جنجالی و سراسر تناقض شبکه CBS با کسی که مدعی است خلبان جنگنده ساقط‌شده آمریکایی در خاک ایران بوده را از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، نه عقلانی است و نه قابل‌هضم. سناریویی آبکی که بیش از آنکه یک روایت مستند نظامی باشد، شبیه به شوهای وقت پُرکن‌ هالیوودی برای ترمیم آبروی رفته ارتش تروریست آمریکاست. انتشار این گفت‌وگو با فشار مستقیم پیت هگزت، وزیر جنگ رژیم تروریست آمریکا -آن هم با تأخیری ۶ ماهه- روی آنتن رفت؛ نمایشی که حتی صدای رسوایی‌اش از رسانه‌ای چون بی‌بی‌سی فارسی هم درآمد و واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. فردی که با نام «سرهنگ جاناتان بات» جلوی دوربین نشست، ادعا کرد پس از سقوط با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت و شکستگی کمر، تا ارتفاع ۷۰۰۰ پایی از صخره‌ها بالا رفته است! روایت مضحکی که با اشک و آه، توسل به واژه «معجزه» و مظلوم‌نمایی، تلاش داشت عواطف مردم آمریکا را تحریک کند. اما آقای خلبان عینکی توضیحی نداد که خداوندی که از آن دم می‌زند، درباره جنایت میناب و تجاوز به خاک ایران چه نظری دارد؟ و اساساً از کی تا حالا نیروی هوائی آمریکا خلبان جنگنده را با عینک ته‌استکانی به ماموریت پرخطر می‌فرستد؟! از روز ۱۴ فروردین که F15 آمریکایی توسط پدافند ایران در کوهستان‌های کهگیلویه و بویراحمد زمین‌گیر شد تا امروز، صفر تا صد این ماجرا فقط یک تصویر را مخابره می‌کند: «شکست قطعی ترامپ». این دستپاچگی رسانه‌ای دو علت بیشتر ندارد؛ نخست چنگ زدن ترامپ به هر ابزاری در آستانه انتخابات برای احیای پایگاه رأیِ از دست‌ رفته‌اش، و دوم استفاده رسانه‌های آمریکایی از تکنیک «گذر زمان» تا شاید با بازسازی چهره یک شکست‌خورده، رسوایی ساقط شدن پیشرفته‌ترین جنگنده‌شان به دست پدافند ایران را بپوشانند. افتضاحی که با هیچ ترفندی پاک نخواهد شد.