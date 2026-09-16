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کد خبر: ۳۳۸۱۵۴
تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۴
سرویس کیهان » اخبار
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سرلشکر وحیدی:

ترور «مولوی یوسف گرگیج» دلیل آشکاری بر شکست تروریست‌های مزدور است انتقام می‌گیریم

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که ترور عالم جلیل القدر و مجاهد بصیر «مولوی یوسف گرگیج» راه او را پر رهروتر کرد و با او میثاق می‌بندیم پرچمش را بر زمین نخواهیم گذاشت و انتقام او را خواهیم ستاند.
در متن پیام سرلشکر احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت مجاهد بصیر مولوی یوسف گرگیج آمده است: ترور ناجوانمردانه عالم جلیل القدر و مجاهد بصیر، مولوی یوسف گرگیج، توسط تروریست‌های مزدور، نشان روشنی بر استیصال آمریکا و رژیم صهیونی و دلیل آشکاری بر شکست آنان از مردم غیرتمند سیستان و بلوچستان است.
در این پیام همچنین آمده است: شهادت این روحانی خستگی ناپذیر و وحدت آفرین را به مردم نجیب آن خطه پرافتخار تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و برای آن شهید سعید غفران و رضوان الهی و برای بازماندگان محترم صبر و اجر الهی خواستارم.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه، سرلشکر وحیدی در پیام خود تاکید کرده است: این شهادت مظلومانه راه او را پر رهروتر کرد و با او میثاق می‌بندیم پرچمش را بر زمین نخواهیم گذاشت و انتقام او را خواهیم 
ستاند.
همچنین سپاه، در بیانیه‌ای در پی شهادت «مولوی یوسف گرگیج» آورده است: شهادت روحانی ربانی و خدوم، جناب مولوی یوسف گرگیج، عالم برجسته و بصیر اهل سنت سیستان و بلوچستان، که به دست مزدوران تروریست آمریکا و رژیم صهیونی، مظلومانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد، بار دیگر ناتوانی آمریکا و رژیم صهیونی در مقابله با ملت ایران، به‌ویژه مردم مؤمن و ولایت‌مدار سیستان و بلوچستان را به نمایش 
گذاشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: آن عالم مجاهد و دشمن‌شناس، عمر شریف خود را در راه خدمت به دین خدا، هدایت مردم، تقویت وحدت و برادری میان شیعه و سنی، و انسجام اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان سپری کرد. تلاش‌های ماندگار و الهام‌بخش او در راستای تحکیم اخوت اسلامی، ایجاد همدلی میان اقوام و مذاهب و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان، همواره در یادها و دل‌ها باقی خواهد ماند.
سپاه در بیانیه خود تاکید است: دشمنان حسود قسم‌خورده اسلام و انقلاب که از جایگاه والا، مرجعیت و محبوبیت کم نظیر این عالم وارسته نزد مردم رشید و غیور سیستان و بلوچستان به شدت عصبانی و در برابر نقش نافذ و تاثیرگذار اجتماعی او ناتوان بودند، با این جنایت ددمنشانه، بار دیگر ماهیت وحشیانه و کینه‌توزانه خود علیه خدمتگزاران راستین به اسلام و ایران عزیز را آشکار ساختند. اما به حول و قوه الهی، خون پاک این شهید والامقام، نه‌تنها نور وحدت و مقاومت را در این خطه شهید پرور و مجاهدخیز خاموش نخواهد کرد، بلکه شعله‌های ایمان، اتحاد و ایستادگی را در دل‌های مردم مظلوم و مجاهد سیستان و بلوچستان فروزان‌تر خواهد 
ساخت.

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