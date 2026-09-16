ستاد برگزاری اولین سالگرد عروج امام شهید تشکیل شد
ستاد برگزاری اولین سالگرد عروج خونین امام شهید در دفتر حفظ و نشر آثار ایشان تشکیل شد.
در سومین نشست شورای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و نشر اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی که روز چهارشنبه 18 شهریورماه در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، ایمان محمدیان دبیر این شورا، ضمن سپاسگزاری از همکاری دستگاههای مختلف در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت تحرک مضاعف نظام اجرائی برای حل مشکلات کشور و بهرهگیری از رهنمودهای ایشان به عنوان «نقشه راه» تاکید کرد و بیان داشت: پس از شهادت حضرتآقا، رسالت ما برای پیمودن مسیری که ایشان با خون پاک خود ترسیم نمودند، سنگینتر و پررنگتر از گذشته شده است. هدف ایشان، چیزی جز اعتلای اسلام و شکوفایی ایران عزیزمان در عرصههای مختلف نبود. همانگونه که خون مطهر ایشان، ملت را برانگیخت تا حدود دویست شب، صدای استکبارستیزی و حمایت از میهن را در میادین بلند کنند، انتظار میرود نظام اجرائی و دستگاهها نیز در این مقطع حساس، با تحرک و برانگیختگی مضاعف، برای حل مشکلات و سربلندی کشور گام بردارند؛ که بحمدالله در حال انجام است. دبیر شورای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی با اشاره به تشکیل «ستاد برگزاری اولین سالگرد عروج خونین امام شهید» در دفتر حفظونشر آثار رهبر شهید گفت: اکنون پس از شهادت امام مجاهد، فرصتی بینظیر برای معرفی شخصیت، سیره و اندیشههای ایشان فراهم شده است. این شورا با هدف بهرهگیری از این فرصت و ظرفیت عظیم مردمی و حلقههای میانی در پی همافزایی دستگاهها برای نشر این اندیشهها و تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملی است.
وی افزود: با تغییر اولویتها، تمرکز اصلی بر معرفی شخصیت رهبر شهید قرار گرفته است. پیشنهاد میشود در بازه زمانی ششماهه تا سالگرد شهادت ایشان، تمامی دستگاهها برنامههای خود را در قالب کارگروههای تخصصی ارائه دهند.