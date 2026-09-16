

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پس از «مچ‌گیری» کیهان به تکاپو افتاده و با ترفند «فرار به جلو» نوشت: «نشست عمان با هدف «ماست‌مالی» اقدام ایران علیه عمان در تنگه هرمز بود». روزنامه کیهان روز یکشنبه با تیتر «عمان حافظ منافع آمریکاست، نشست مسقط تله است» نسبت به حضور ایران در «صلاله» هشدار داد و با تیتر «دیکته آمریکا به عربستان، ثابت کرد نشست عمان تله بود» علت تعویق را بررسی کرد. کیهان نسبت به این ابتکار فریبنده منطقه‌ای هشدار داد و با طرح پرسشی نوشت: «سؤال اساسی و حیاتی این است در شرایطی که دشمن در میدان نظامی و کارزار اقتصادی به درهای بسته خورده، چرا باید دست برتر و کارت برنده ایران در تنگه هرمز، روی میز مسقط گذاشته شود؟».

یک روز پس از هشدار کیهان، نشست مسقط به درخواست عربستان که به عنوان مستمع دعوت شده بود توسط عمان به تعویق افتاد. در پی مچ‌گیری و پیش‌بینی صحیح کیهان، دست دشمن رو شده و نشست عمان به تعویق افتاد؛ تعویقی که خشم رسانه‌های عبری ‌چون «N12» و «Globes» را به همراه داشت.

25 شهریور 1405؛ چند روز پس از گزارش کیهان و تعویق نشست صلاله، بخش خبری شبکه 12 رژیم صهیونیستی از گزارش کیهان خشمگین شد و نوشت: «روزنامه محافظه‌کار کیهان ادعا کرد که عربستان سعودی از تشدید تنش با حوثی‌ها و حملات به زیرساخت‌های عربستان سعودی به عنوان بهانه‌ای برای خرابکاری در این نشست استفاده می‌کند». در ادامه گزارش این رسانه عبری آمده است: «حسین شریعتمداری، سردبیر کیهان ادعا کرد که این توافق پیشنهادی به ایالات متحده «فضای تنفس» می‌دهد و ایران نیازی به مذاکره با سایر کشورهای خلیج‌فارس در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد». پس از فاش شدن نیت دشمن و تعویق «تله صلاله»، رسانه‌های عبری‌زبان برای سرپوش گذاشتن بر نقش آمریکا و کمرنگ کردن تاثیر آن بر روند، سرنوشت و نتیجه نشست، صورت مسئله را پنهان کردند و با «فرار به جلو» نوشتند: «هدف از این گردهمایی، ماست‌مالی‌کردن اقدام ایران بود».