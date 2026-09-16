بقائی: گردشگری و میراث فرهنگی به مؤلفه قدرت نرم ایران تبدیل شدهاند
سخنگوی وزارت امور خارجه میراث تاریخی و تمدنی ایران را بخشی از قدرت نرم کشور و ابزاری راهبردی برای مقابله با جنگ روایتها دانست و گفت: در شرایطی که حتی هویت و تمدن ایران هدف روایتسازی و تهدید قرار گرفته، باید از ظرفیت تاریخ و تمدن کشور برای ارائه تصویر واقعی ایران به جهان استفاده کرد.
دوره عالی «ایران در آیینه جهان؛ دیپلماسی میراث، فرهنگ و روایت تمدنی» با هدف تعمیق نگاه راهبردی به ظرفیتهای میراثفرهنگی، فرهنگ و روایت تمدنی ایران در عرصه بینالمللی، روز سهشنبه (24 شهریورماه) با حضور جمعی از صاحبنظران حوزههای دیپلماسی، رسانه و همکاریهای فرهنگی و همچنین مدیران، کارشناسان و نمایندگان ادارات استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد. بقائی با اشاره به تغییر شرایط بینالمللی و ضرورت بازتعریف مفهوم دیپلماسی فرهنگی اظهار کرد: تا یک سال و نیم قبل ممکن بود نگاه ما به دیپلماسی فرهنگی با نگاه امروز تفاوت داشته باشد، اما تحولات اخیر نشان داد که باید با رویکردی متفاوت و متناسب با شرایط جدید به این حوزه نگاه کنیم.
وی افزود: اگر در گذشته گردشگری عمدتا در چارچوب یک رفتار تجاری و اقتصادی تعریف میشد، امروز و بهویژه در شرایط جنگ و بحران، باید این پرسش را مطرح کنیم که گردشگری چگونه میتواند به عاملی برای الهامبخشی، تقویت مقاومت، افزایش تابآوری و انتقال تصویر واقعی ایران تبدیل شود.
جنگ روایتها علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقش جنگ روایتها در منازعات معاصر گفت: کشورهای متخاصم پیش از اقدام نظامی علیه یک کشور، معمولا مجموعهای از زمینهسازیهای سیاسی، رسانهای و تبلیغاتی را دنبال میکنند و با استفاده از لفاظی و روایتسازی، تلاش دارند وجهه و تصویر آن کشور را تخریب کنند؛ در دو جنگ اخیر نیز شاهد شکلگیری چنین روایتهایی علیه ایران بودیم. بقائی ادامه داد: امروز تردیدی وجود ندارد که جنگ میان ایران و آمریکا ابعاد تمدنی نیز پیدا کرده است و در چنین شرایطی باید نشان دهیم روایتهایی که دشمن درباره ایران ارائه میکند، فاقد اعتبار است. مهمترین راه اثبات این واقعیت نیز گفتوگو، روایتگری و ارائه تصویری مستند از ایران است.
وی با اشاره به مواضع و اظهارات مقامهای آمریکایی درباره ایران گفت: در جریان این تقابل، حتی درباره تمدن و میراث تاریخی ایران نیز اظهارنظرهایی مطرح شد و تهدیدها و ادعاهایی درباره هدف قرار دادن داشتههای تمدنی ایران مطرح شد؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله طرف مقابل با هویت، تاریخ و تمدن ایران نیز مسئله پیدا کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: وقتی درباره تمدن ایران صحبت میکنیم، درباره بخشی از هویت و حافظه تاریخی یک ملت صحبت میکنیم. از این منظر، تهدید میراث تاریخی و تمدنی ایران را باید در چارچوب جنگ روایتها و تلاش برای تضعیف هویت تاریخی کشور نیز تحلیل کرد.
میراث تاریخی
بخشی از قدرت نرم ایران
بقائی با تاکید بر اهمیت ظرفیتهای تاریخی و تمدنی کشور تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم برای ما، استفاده هدفمند از ظرفیتهای تمدنی و تاریخی ایران است و نباید اجازه دهیم در عرصه جنگ نرم و روایتسازی، بازنده باشیم.
وی گفت: ایران در جنگ روایتها توانسته است دستاوردهای مهمی به دست آورد و در جنگ روایت پیروز شدیم. ترکیبی از استفاده حداکثری از ظرفیت روایت تمدنی ایران، زمینه شکلگیری یک شبکه دیپلماسی عمومی را فراهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به جایگاه روایتگری در منازعات امروز افزود: در هر جنگی، روایت، روایتگری و روایتگران از اهمیت ویژهای برخوردارند و یکی از ارکان مهم روایت ایران، معرفی پیشینه تاریخی و تمدنی کشور است؛ چرا که تاریخ و تمدن ایران بخشی از واقعیت هویتی این سرزمین و یکی از مهمترین ابزارهای ما برای ارائه تصویر واقعی ایران به جهان است. بقائی تاکید کرد: آثار تاریخی و تمدنی ایران اگر در گذشته فقط بهعنوان جاذبههای گردشگری شناخته میشدند، امروز به مؤلفه قدرت برای کشور تبدیل شدهاند و باید آنها را بخشی از قدرت نرم ایران
دانست.
گنج ایران، مردم ایران هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به جایگاه مردم در قدرت ملی ایران اظهار کرد: گنج ایران، مردم ایران هستند. ما تصمیم گرفتهایم روی پای خودمان بایستیم و در بیرون از کشور متحدی نداریم؛ اما مردم، بهترین متحد برای یکدیگر هستند. وی با تاکید بر ضرورت پیوند میان مردم، روایت تمدنی و دیپلماسی عمومی گفت: اگر بتوانیم ظرفیتهای تاریخی و تمدنی کشور را با مردم و روایت درست از ایران پیوند بزنیم، میتوانیم تصویری واقعیتر و مؤثرتر از ایران را در افکار عمومی جهان شکل دهیم.
به گزارش ایرنا، بقائی خاطرنشان کرد: صیانت و معرفی میراث تاریخی ایران باید در منظومه دیپلماسی عمومی و روایت تمدنی کشور جایگاه شایسته خود را پیدا کند؛ چرا که میراث ایران نه فقط متعلق به گذشته، بلکه بخشی از سرمایه راهبردی کشور برای ساختن تصویر ایران در جهان امروز است.