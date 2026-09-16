محاصره تنگه هرمز کاملاً غیرقانونی است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تأکید بر غیرقانونی بودن محاصره تنگه هرمز و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران گفت چنین اقداماتی هم از نظر حقوق بین‌الملل دریایی و هم از منظر اصول و موازین بشردوستانه کاملاً غیرقابل قبول است.

«ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در حاشیه جشنواره جهانی جوانان در شهر یکاترینبورگ گفت: «محاصره تنگه هرمز و تحریم‌های غیرقانونی، هم از نظر حقوق دریایی و هم از نظر موازین و اصول بشردوستانه، کاملاً غیرقابل قبول است».

طبق گزارش خبرگزاری روسی تاس، زاخارووا با اشاره به موضع مسکو درباره تحولات تنگه هرمز گفت روسیه از همان ابتدا و در عالی‌ترین سطح اعلام کرده است که وضعیت ایجادشده در این تنگه، نتیجه «تجاوز مستقیم و بدون هیچ‌گونه تحریک قبلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مردم ایران» است.

وی درباره محاصره تنگه هرمز افزود: «این اقدام فقط از نظر حقوقی غیرقابل قبول نیست، بلکه با موازین و اصول بشردوستانه نیز در تضاد است. محاصره، تحریم‌های غیرقانونی و هر اقدامی که مانع تجارت عادی، ارتباطات و فعالیت‌های لجستیکی یک کشور مستقل از سوی کشور مستقل دیگر یا گروهی از کشورها شود، غیرقابل قبول و کاملاً غیرقانونی است».

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین ادامه داد که تنها راه قانونی برای اعمال محدودیت علیه فعالیت‌های کشورها، تحریم‌هایی است که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شده باشد.

زاخارووا در این‌باره گفت: «آیا شورای امنیت آنچه را که در تنگه هرمز رخ می‌دهد، تحریم کرده است؟ خیر. و اساساً نمی‌توانست چنین اقدامی را تصویب کند، زیرا آنچه در حال وقوع است، کاملاً غیرقانونی است».

آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جنگ علیه ایران را آغاز کردند. در ماه ژوئن، واشنگتن و تهران یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بر اساس آن، درگیری‌های نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، باید فوراً متوقف می‌شد.

با این حال، آمریکا بامداد ۸ ژوئیه حملات گسترده خود به ایران را از سر گرفت و تهران را به نقض مفاد توافق در ارتباط با تنگه هرمز متهم کرد.

حدود ۲۵ درصد از تجارت جهانی نفت و نزدیک به ۲۰ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده جهان از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود.

پس از آن، دولت آمریکا عملاً از کاهش استفاده از قدرت نظامی گسترده علیه ایران خبر داد و امید دارد که با اعمال فشار اقتصادی بر تهران از طریق تحریم‌ها بتواند تهران را تسلیم کند اما جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به هیچ عنوان در مقابل سیاست زورگویی آمریکا تسلیم

نخواهد شد.