وزیر امور خارجه چین با تأکید بر شراکت راهبردی پکن و تهران اعلام کرد که چین آماده است ضمن تقویت گفت‌وگو و همکاری با ایران، از حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.

وانگ‌یی، وزیر امور خارجه چین روز چهارشنبه (25 شهریورماه) در دیدار با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود در پکن، بر اهمیت روابط راهبردی دو کشور تأکید کرد.

وانگ‌یی گفت: «چین و ایران از شراکت راهبردی جامع برخوردارند. چین همچنین آماده است گفت‌وگو و همکاری با طرف ایرانی را تقویت کند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع ایران دفاع کند.»

وزیر امور خارجه چین با اشاره به جایگاه ایران در روابط خارجی پکن، جمهوری اسلامی ایران را یک شریک راهبردی توصیف کرد و بر آمادگی چین برای حمایت از منافع مشروع ایران تأکید کرد.

وانگ یی پیش از این و در حاشیه نشست بریکس (که شنبه و یک‌شنبه در هند برگزار شد) نیز با عراقچی دیدار و رایزنی کرده بود.

این اظهارات در جریان سفر عباس عراقچی به پکن و دیدار او با وانگ‌یی مطرح شده است. دو طرف در این دیدار درباره روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری‌های میان ایران و چین گفت‌وگو کردند.

وزیر امور خارجه چین همچنین در بیانیه‌ای درباره دیدارش با وزیر خارجه ایران اعلام کرد: «نمی‌خواهیم شاهد تشدید بیشتر تنش‌های منطقه‌ای و گسترش آن به یمن و دریای سرخ باشیم». به گزارش فارس، وی گفت: «از واشنگتن و تهران می‌خواهیم درباره مسائل باقی‌مانده وارد رایزنی‌های جدی شوند و بر اساس توافق حاصل‌شده از زمان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، چارچوب مذاکرات را بازسازی کنند».

عراقچی: جایی برای حضور

و دخالت‌های بیگانگان

در منطقه نیست

عراقچی نیز در دیدار با همتای چینی خود با اشاره به پیوندهای دیرینه بین ایران و چین، چین را دوست نزدیک و شریک راهبردی ایران توصیف و بر اراده جدی و راسخ دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همه‌جانبه مناسبات راهبردی و دوستانه ایران و چین در چارچوب مشارکت جامع راهبردی ایران و چین بر مبنای احترام و اعتماد متقابل تأکید کرد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت روابط ایران و چین تصریح کرد: روابط دو کشور با اراده رهبران دو طرف و اعتماد سیاسی موجود، در سطح راهبردی هدایت می‌شود و ایران اهتمام ویژه‌ای برای پیشبرد و تقویت روابط در عرصه‌های مختلف دارد.

آمادگی ایران برای دفاع مقتدرانه از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی

وی ریشه شرایط کنونی در منطقه را ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و با اشاره به اینکه مبارزه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران موجب ناکامی و شکست متجاوزان در دستیابی به اهداف نامشروع‌شان شد، از موضع اصولی چین در محکوم کردن نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد توسط آمریکا و اسرائیل و همچنین رویکرد مسئولانه آن کشور در قبال سوءاستفاده آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل تقدیر کرد.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن آمادگی کامل برای دفاع مقتدرانه از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در مقابل متجاوزان، از راه‌حل‌های دیپلماتیک که حقوق ملت ایران را تامین کند، استقبال می‌کند. عراقچی تصریح کرد: شرایط منطقه بعد از جنگ تجاوزکارانه علیه ایران دچار تغییرات اساسی شده است و در نظم جدید منطقه‌ای که با گفت‌وگو و همکاری کشورهای منطقه همراه خواهد بود، جایی برای حضور و دخالت‌های نیروهای بیگانه وجود ندارد.

خواهان بازگشت آرامش به منطقه هستیم

عراقچی همچنین با اشاره به نقض عهد مکرر طرف آمریکایی از جمله نقض مفاد تفاهم اسلام‌آباد در کمتر از سه هفته بعد از امضای تفاهم و توقف اجرای آن افزود: ما ضمن تأکید بر اصول خود و ایستادگی برای احقاق حقوق مسلم ملت ایران، خواهان بازگشت آرامش به منطقه و روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز با همسایگان هستیم و‌ در همین راستا گفت‌وگو با کشورهای منطقه را آغاز کرده‌ایم.

در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را

افشا خواهیم کرد

همچنین عراقچی شامگاه سه‌شنبه (24 شهریورماه) در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«ادعا: ایران بی‌دفاع است.

واقعیت: صدها پایگاه و تأسیسات نظامی آمریکا درهم کوبیده شده و ده‌ها فروند هواپیمای آمریکایی به آتش کشیده شده‌اند. (منبع: پنتاگون)

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این فقط مشتی از خروار است! در زمان مناسب میزان واقعی تلفات نیروهای آمریکایی را افشا خواهیم کرد و روسیاهی برای آنها که به دروغ ادعا می‌کنند ایران بی‌دفاع است خواهد ماند!»