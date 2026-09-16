بقیه در پشت صفحه!(گفت و شنود)
گفت: آقای عطریانفر، عضو شورای اطلاعرسانی دولت و از فعالان اصلاحطلب، نوشته است؛ «عصر سازندگی و اصلاحات از سال ۶۸ تا ۸۴ رخ داد و همه ما انتظار داشتیم که مسیر کشور آن باشد، اما متأسفانه شکست خورد»!
گفتم: نگفته که دولتهای سازندگی و اصلاحات چه گُلی به سر ایران و مردم ایران زدهاند؟ و چه دستاوردی داشتهاند؟!
گفت: ایشان در این باره توضیحی نداده و مثلاً نگفتهاند که اگر آن دو دولت ادامه یافته بود و به جای موشک دنبال گفتمان بودیم آمریکا و اسرائیل همه مردم ایران را قتلعام کرده و خاک کشورمان را شخم زده بودند! و توضیح نداده که اگر در فتنه ۸۸ نسخه کودتای رنگی جینشارپ و جورج سوروس که به خاتمی دیکته شده بود را عمل کرده بودیم، الان ایران در حلقوم آمریکا بود! و... کاش این مدعیان اصلاحات و سازندگی به جای شعارهای توخالی، برای اظهارات خود دلیل و سند میآوردند!
گفتم: استادی مشغول تصحیح ورقه امتحانی دانشجویان بود. یکی از دانشجویان روی ورقه نوشته بود جواب سؤال را در پشت صفحه نوشتهام! استاد، پشت صفحه را نگاه کرد. نوشته شده بود «استاد جان، آوردمت اینجا که خلوت باشه و کسی نبینه که چیزی بلد نیستم! مرگ مادرت، صداشو در نیار و یک نمره قبولی بده و قال قضیه رو بکن»!