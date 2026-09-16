* عملیات اخیر خیره‌کننده رزمندگان یمنی علیه سعودی‌ها که فرار را بر قرار ترجیح داده و مواضع مستحکم خود را رها و با پشت سر گذاشتن پیشرفته‌ترین تجهیزات به عمق خاک عربستان‌گریختند، ما را به یاد فرار مفتضحانه آمریکایی‌ها از افغانستان انداخت!

بهرامی

* رهبر شهید انقلاب در 12 شهریور 1395، ضمن بازخوانی تاریخ، متذکر شدند: «جنگ تحمیلی به‌ خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محرّکینش خاطر‌جمع نبودند که سرِ چند روز به تهران خواهند رسید -آنها این‌‌ جوری فکر می‌کردند- این جنگ انجام نمی‌گرفت؛ آنها در ما احساس ضعف کردند. احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله‌ است؛ این یک قاعده‌ کلّی است!» قابل توجه دولتمردان به‌ویژه دستگاه دیپلماسی!

شادمند

* خدا را سپاس می‌گوییم که با مجاهدت دلاورمردان یمن امروز تنگه باب‌المندب که شریان حیاتی انتقال نفت و تجارت شرق و غرب و گلوگاه تنفسی رژیم صهیونیستی در بندر ایلات است را زیر رصد مستقیم سامانه‌های موشکی و پهپادی مقاومت قرار گرفت.

مشیدی

*با توجه به تأکید رهبر شهید انقلاب بر لزوم اصلاح رویه‌های مدیریتی در کشور، مدیران دستگاه‌ها باید به سمت اصلاح رویه‌ها، رشد بهره‌وری، استفاده از فناوری‌های نو، هوش مصنوعی و حذف هزینه‌های غیرضرور حرکت کنند. برای این کار باید اعتماد به نفس لازم برای اقدامات شجاعانه در سازمان‌ها و مدیران ایجاد بشود.

خیری

* تحلیلگران نظامی معتقدند طولانی شدن جنگ با ایران محدودیت‌های نیروی دریایی آمریکا را آشکار می‌کند. گزارش‌های رسیده در این مورد نیز نشان می‌دهد بسیاری از کشتی‌های جنگی آمریکا در حال تعمیر هستند و نیروی دریایی با کمبود کشتی‌های موجود مواجه است.

معدن‌کن

* یکی از ادعاهایی که این روزها آمریکایی‌ها بر آن تأکید داشتند این است که ایرانی‌ها توان آفندی خود را برای مواجهه با شناورهای آمریکایی و پایگاه‌های آنها از دست داده‌اند، اما حملات ایران به تأسیسات آمریکایی‌ها خصوصاً ناوهای نظامی آنها نشان داد که ایران در کنار اراده، ابزار کافی برای مواجهه با آمریکایی‌ها را نیز دارد.

کارگر

*نشریه آمریکایی «ریزن» در گزارش خود آورده جنگ با ایران وارد ششمین ماه خود شده و آمریکا با وجود هزینه‌های سنگین نظامی و اقتصادی، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و افکار عمومی آمریکا نیز به طور فزاینده‌ای از این جنگ ناراضی هستند.

نعمتی‌راد

* دان بَری، نویسنده صهیونیست و سردبیر پیشین آسوشیتدپرس در اروپا، آفریقا و خاورمیانه، در یادداشتی در روزنامه معاریو هشدار داد که اگر کابینه آتی رژیم صهیونی برنامه‌ای را که وی «طرح نجات ملی» توصیف کرده و هدف آن مقابله با پیامدهای جنگ، انزوای بین‌المللی و شکاف‌های داخلی است، در پیش نگیرد، ممکن است اسرائیل حتی تا سال ۲۰۴۸ نیز دوام نیاورد.

شیری

*گاردین با انداختن تصویری از یک خانم با پوشش مانتو گشاد، نوشته یک مُد پوشیده (عفیفانه) علی‌رغم خصومت‌های سیاسی، در حال گسترش است. عرض می‌کنم بعد از صد سال برهنگی و بی‌عفتی، اروپا در حال حرکت به سمت حجاب و عفاف است. جالب است که تازه بعضی‌ها در داخل مسیری را شروع کردند که اروپایی‌ها صد سال پیش آغاز کرده بودند و الان پشیمان شده‌اند.

امیری‌نسب

* بانک مرکزی هلند اعلام کرده که در فاصله مارس تا اوت ۲۰۲۶‌، حدود ۸۶ تن از ذخایر طلای خود را از محل نگهداری در آمریکا و کانادا به لندن منتقل کرده است که بیش از یک‌چهارم طلای هلند در این دو کشور را شامل می‌شود. در فرانسه نیز گزارش‌هایی درباره انتقال ۱۲۹ تن طلای باقیمانده در فدرال رزرو نیویورک به داخل این کشور مطرح شده است. این حرکات بیانگر فرار طلاهای اروپا از آمریکا است.

محمدی

* هیچ تفاهمی میان ما و شیطان بزرگ وجود ندارد. راهبرد حکیمانه، همان است که امام خمینی(ره) در تاریخ دوم فروردین 1368 فرمود: «‌امروز بیشتر از هر زمانی، کینه و دشمنی استکبار علیه اسلام ناب محمدی (ص) برملا شده است... غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامی‌تان- به خیال خام خودشان- بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست... همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید؛ که اگر آرام گذارید، لحظه‌‌ای آرام‌تان نمی‌‌گذارند.» (جلد 21 صحیفه نور- صفحه 329)

شادمند

* آیا حضور کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس در نشست مسقط‌، اهانت به ملت ایران و نیروهای مقاومت نیست؟ مگر این کشور‌ها در جنگ‌های دوازده روزه و رمضان، قتل‌عام مردم مظلوم لبنان و غزه و کرانه باختری و یمن، بخشی از ابواب جمعی شیطان بزرگ نبودند؟! چگونه می‌توان از این دولت‌های دست‌نشانده و مزدور با عنوان ‌ناظران بیطرف و یا ناظران صحنه‌! یاد کرد؟!

صیدی

* با توجه به ده‌ها بار نقض عهد از سوی آمریکای مکار، اما هنوز هم مسئولان دستگاه دیپلماسی دقت لازم را به خرج نمی‌دهند. انتظار این است که تا شیطان بزرگ به تعهدات خود عمل نکرده هرگونه مذاکره و تصمیم درباره تنگه هرمز را متوقف کرده و به بعد از انجام تعهدات آمریکا موکول کنند.

آبایی

* تا قیمت نفت بالا می‌رود ترامپ دیوانه یاد مذاکره می‌افتد و عده‌ای هم در داخل جنایات و شرارت‌های آمریکایی‌ها را فراموش کرده و سریع از مذاکره و توافق سخن می‌گویند! که این موضوع باعث می‌شود قیمت نفت کاهش یابد و به ترامپ قمارباز فشار وارد نشود!

راهزانی

* براساس آمار منتشره سال ۲۰۲۲ از ۴۱۱ رآکتور فعال در جهان، سهم آمریکا ۹۲، فرانسه ۵۶، چین ۵۵، روسیه ۳۷، کره جنوبی ۲۴، انگلستان ۱۱، پاکستان ۶ و امارات متحده عربی ۳ رآکتور می‌باشد که به ترتیب فرانسه، روسیه و آمریکا، ۶۳، ۱۹ و ۱۸ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌کنند. آن وقت این خبیثان ما را از داشتن این نعمت می‌خواهند محروم کنند!

طهوری

* حکومت جولانی تحت تأثیر تبعات جنگ ترامپ کودن، مجبور شد قیمت سوخت را افزایش دهد. حماقت ترامپ در ورود به جنگ با ایران باعث افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت در جهان شد.

جمالی

* خداوند گویا اراده کرده است که لشکر شیطان بزرگ در خلیج‌فارس غرق شود. ان‌شاءالله امت مبعوث شده با صبر و استقامت آرزوی شیطان بزرگ را ناکام خواهد گذارد و به چشم خود حقارت و شکست دشمن را به نظاره خواهد نشست.

فرامرزی

* نظرسنجی جدید مشترک خبرگزاری رویترز و مؤسسه ایپسوس نشان می‌دهد ۷۱درصد از آمریکایی‌ها از نحوه مدیریت هزینه‌های زندگی توسط ترامپ ناراضی هستند. همچنین فقط ۳۶ درصد از مردم، جنگ علیه ایران را تأیید می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی محبوبیت ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به پایین‌ترین سطح از زمان روی کار آمدن او در ژانویه ۲۰۲۵ یعنی فقط ۳۳ درصد رسیده است‌. این نظرسنجی در میان یک هزار و ۱۶۷ بزرگسال آمریکایی با حاشیه خطای

۳ درصد انجام شده است.

رحمت‌پناه

*امروز پس از شش ماه جنگ، ترامپ در بن‌بستی قرار گرفته که خودش آن را ایجاد کرده است. افکار عمومی آمریکا از جنگ خسته شده، اقتصاد تحت فشار است و جمهوری‌خواهان نگران انتخابات میان‌دوره‌ای هستند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام، در میدان ایستاده و نشان داده که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را به زانو درآورد.

افشاری‌راد

*در سازمان برنامه و بودجه‌، اولویت‌های بودجه ۱۴۰۶ باید بر سه محور «ثبات، بازسازی و تاب‌آوری» تعیین گردد. «ثبات» برای مهار بی‌ثباتی اقتصاد کلان، «بازسازی» برای احیای سرمایه و ظرفیت‌های تولید و «تاب‌آوری» برای افزایش توان اقتصاد در مواجهه با شوک‌های آتی.

صومعه

* اسم فیلمی که «لاله مرزبان» به‌خاطرش در خارج جایزه گرفت «مراقبت» است اما در جشنواره ونیز با نام «خانه ‌فروپاشیده» پخش شد. خانه در ادبیات سینما، نماد کشور می‌تواند باشد. و اینها با بی‌چشم و رویی و بی‌انصافی تمام فضای کنونی کشور را برای خارج از کشور این‌گونه به تصویر کشیده‌اند.

والامنش