دلارزدایی اقدامی ضروری است
نمایندگان ولی فقیه در استانها در بیانیه پایانی گردهمایی فصلی خود با اعلام مطالباتی از شورای عالی امنیت ملی و قوای سهگانه، تاکید کردند: دلارزدایی، تقویت ارتباط با همسایگان، بهبود شرایط کسب و کار در صنعت و کشاورزی، تأمین امنیت سرمایه در فرآیند کارآفرینی و تولید، ساماندهی به یکهتازی و سرمایهسوزی خودروسازان و جلب رضایت بازنشستگان، معلمان، اساتید دانشگاه،پرستاران و سایر کارمندان و بالاخره پشتیبانی از خانواده نیروهای نظامی، انتظامی و حافظان امنیت کشور، در تأمین عزتمندانه معیشت، اقداماتی ضروری است.
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در بیانیه پایانی گردهمایی فصلی نمایندگان ولیفقیه در استانها با اعلام مطالباتی از شورای عالی امنیت ملی و قوای سهگانه، تأکید شد: «تنگه هرمز، این موهبت الهی و بخش جداییناپذیر هویت، فرهنگ و تاریخمان، باید تحت مدیریت ایرانی و مصون از هرگونه مداخله فرامنطقهای باقی بماند».
نمایندگان ولیفقیه در استانها با صدور بیانیهای از شورای عالی امنیت ملی و قوای سهگانه خواستند که «هرگونه تهدید جانی، حتی در سطح زبانی علیه رهبر معظم انقلاب، در تراز بالاترین تعرض به خطوط قرمز و مصالح ملی تلقی شود و با وارد کردن ضربههای دردناک به منافع دشمن در منطقه، به ترامپ مفلوک و گستاخ فهمانده شود که باید در برابر پرچمدار عزت و اقتدار میهن اسلامی، جانب ادب را رعایت کند».
به گزارش مهر، متن بیانیه پایانی گردهمایی فصلی نمایندگان ولیفقیه به شرح زیر است:
پروردگار متعال را شاکریم، در عصر و زمانهای زندگی میکنیم که تحقق وعده صادق الهی و عینیت بشارت امام راحل و امام شهید (رضواناللهتعالیعلیهما) را با پیروزی و عزت جبهه حق و خفت جبهه شیطان، درجنگی نامتقارن و نابرابر تجربه کردیم.
موهبتی الهی، که با هدایت رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای(مدظلهالعالی)، اعتماد به راهبرد مقاومت و باور عمیق به نقش و جایگاه ملت مبعوث، حاصل شده و با صیانت از اتحاد مقدس، حول محور ولایت و تقویت انسجام ملی در برابر دشمن واحد، حفظ خواهد شد.
ما، نمایندگان ولیفقیه در استانها، ضمن تجدید عهد با آرمانهای بلند امام راحل و امام شهید (رضواناللهتعالیعلیهما) و گرامیداشت یاد شهدای والامقام دفاعمقدس، جبهه مقاومت، شهدای عزیز قیام خونین ۱۷شهریور و شهید محراب، حضرت آیتالله مدنی(رحمهاللهعلیه)، که در شهریورماه ۱۳۶۰ هدف کینه منافقان کوردل در نماز وحدتآفرین و بصیرتبخش جمعه قرار گرفت و سایر ائمه جمعه شهید، چند نکته را بهعنوان مواضع شبکه امامت جمعه مورد تأکید قرار میدهیم.
در امتداد ندای حقطلبانه یالثارات الحسین(علیهالسلام) که از عمق تاریخ اسلام و نهضت عاشورا طنینانداز شده و آزادگان جهان را مخاطب قرار داده است، خونخواهی امام شهید و شهدای عزیزمان را یک تکلیف شرعی و مطالبه عقلی، حقوقی و مدنی میدانیم و پرچم انتقامی که ملت مبعوث بلند کردهاند، تا تحقق مجازات آمران، عاملان و مسببان، هرگز بر زمین گذاشته نخواهد شد.
با اغتنام فرصت، از آحاد هموطنان متدین، انقلابی و غیرتمند دعوت میکنیم، ضمن استمراربخشی به تجمعات خیابانی، با حضور در مانور هفتگی اقتدار حزبالله و «نمازجمعههای انتقام و خونخواهی»، در یک رویداد واحد و دشمنشکن، با حرارت آتش خشم مقدسشان، امید واهی دشمن به تسلیم را یکسره بسوزانند.
در آستانه دویستمین شب بعثت ملت و تجمعات خیابانی تماماً و اصالتاً مردمی، این عهد الهی منبعث از خون مطهر امام شهید را که بهعنوان یک پدیده بینظیر تاریخ بشریت در حال تکوین است، همانند اَبَررویداد تشییع چندده میلیونی امام شهید و مراسم پرشور و امتساز پیادهروی اربعین امسال، از الطاف بیکران حضرت بقیهاللهالأعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء میدانیم.
تأیید امام حاضر، بر این تشخیص بهنگام، کنش امنیتساز و همت خودانگیخته، مدال افتخاری بر سینه بهترین امت از صدر اسلام تاکنون محسوب میشود و این حرکت، با تدبیر رهبر حکیم انقلاب، الگوی نوینی از نظارت عالیه امت بر ارکان حاکمیت را در نظامات سیاسی جهان به ثبت رسانده است.
عصبانیت دشمن از این رویداد، عزم ما را برای استمرار این حرکت جمعی جزمتر میکند تا دوشبهدوش مردم در خیابان بمانیم و همنوایی و همآوایی اقشار مختلف و سلایق متنوع را در محور واحد دفاع از تمامیت ارضی و اهتزاز پرچم عزت و هویت این مرز و بوم، به رخ معاندان بکشیم.
همچنین از حوزویان، دانشگاهیان و مراکز پژوهشی انتظار داریم که با تشکیل کرسیهای علمی و نظریهپردازی، این فناوری بیسابقه مردمی را، از ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مورد کندوکاو عمیق قرار داده و بهعنوان یک الگوی تمدنی نوین، مدون و مستند نمایند.
سازماندهی ۳۱ میلیون نفر جانفدا، برای فراگیری آموزشهای نظامی و امدادی و استفاده از این ظرفیت بینظیر مردمی در اموری همچون مواسات، محرومیتزدایی، خدمات اجتماعی و ترویج الگوی صرفهجویی، ایران دیگری را مبتنی بر قدرت، مقاومت، خودباوری و پایداری متولد خواهد کرد و تصویری متفاوت از اقتدار مردمی، استحکام درونی و مقاومت ملی و میهنی را پیشِروی جهانیان قرار خواهد داد. این ضرورت حیاتی که مورد عنایت آحاد مردم شریف و نهادهای مسئول قرار گرفته، سپری در برابر تهدیدهای نرم و سخت دشمن خواهد بود.
از شورای عالی امنیت ملی انتظار داریم:
هرگونه تهدید جانی، حتی در سطح زبانی علیه رهبر معظم انقلاب، در تراز بالاترین تعرض به خطوط قرمز و مصالح ملی تلقی شود و با وارد کردن ضربههای دردناک به منافع دشمن در منطقه، به ترامپ مفلوک و گستاخ فهمانده شود که باید در برابر پرچمدار عزت و اقتدار میهن اسلامی، جانب ادب را رعایت کند.
وحدت ساحات جبهه مقاومت که بهعنوان دستاورد شگفتانگیز و مبارک امام شهید، با پشتیبانی مؤمنانه و برادرانه ارکان این جبهه از یکدیگر، کمر دشمن آمریکایی و صهیونی را شکسته است، همچنان نقش راهبردی، اساسی و لایتغیر در مقابله با استکبار را حفظ کند و حمایت از لبنان و حزبالله سرافراز، یمن و انصارالله سلحشور، عراق و حشدالشعبی دلاور و فلسطین و غزه قهرمان، بدون تردید و عقبنشینی، اصل ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باقی بماند.
حال که دولت تروریست آمریکا و سگ زنجیری او در منطقه، با عبور وقیحانه از معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، سرخورده از پیروزی در جنگ متعارف و ناامید از وادار کردن ملت بصیر و مقاوم ایران به تسلیم، تهدید علنی به حمله اتمی را در دستورکار خود قرار دادهاند، جا دارد ابعاد تغییرات متناسب و بازدارنده دکترین هستهای جمهوری اسلامی ایران، در آن رکن رکین حاکمیتی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای حاصله، به محضر مبارک رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی تقدیم شود، تا تراز بازدارندگی کشور، دشمن را از هرگونه ماجراجویی پشیمان نماید.
تنگه هرمز، این موهبت الهی و بخش جداییناپذیر هویت، فرهنگ و تاریخمان، باید تحت مدیریت ایرانی و مصون از هرگونه مداخله فرامنطقهای باقی بماند.
جنگ شناختی تمامعیار، خانمانسوز و بنیانکن جبهه معاند، با استفاده از ضعف مفرط حکمرانی در فضای مجازی، باید بهعنوان یک تهدید راهبردی درجه یک به رسمیت شناخته شود و پیش از آنکه با نتایج ضد امنیتی این رویکرد خطرناک و تقابل با پیادهنظام سازماندهی شده و فریبخورده دشمن مواجه شویم، اصلاح بستر شکلگیری که مورد اجماع دلسوزان است و هزینههای گزاف مادی و معنوی برای نظام و مردم شریف ایجاد کرده، با جدیت پیگیری شود.
علاوه بر انجام مأموریت سترگ در جنگ سخت، برای جنگ تمامعیار بر ضد بنیان خانواده، از طریق دامنزدن به مفاسد اخلاقی و اجتماعی و عادیسازی سازماندهیشده برهنگی و اباحهگری، تدابیر متناسب اتخاذ شود.
تا تکمیلشدن مراحل فتح مبین رزمندگان اسلام در سراسر جبهه مقاومت، دست به دعا و پا در رکابیم و برای هرگونه حمایت و پشتیبانی و حتی حضور در خطمقدم نبرد با استکبار، آمادگی کامل داریم. در همین رابطه، خودمان و نخبگان صاحب تریبون و برخوردار از قوت قلم و ذینفوذ در رسانهها را به اهتمام در روایت بدون لکنت فتح و پیروزیهای خیرهکننده فرزندان ملت و دلاورمردان سپاه و ارتش و حافظان امنیت در صیانت از مرزهای آبی و خاکی کشور و تحقیر فرعون زمان در اِعمال بدون تسامح مدیریت ایرانی بر تنگه هرمز سفارش میکنیم و به مقاومت و ایستادگی شجاعانه در برابر دامنزدن به دوگانههای موهوم جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگطلبی دعوت میکنیم.
با صدای رسا و در راستای عمل به منویات مطاع امام حاضر، از رؤسای دلسوز قوای سهگانه، فرماندهان سلحشور نظامی و انتظامی و سایر مسئولین خدوم در نهادها و دستگاههای کشور قاطعانه حمایت میکنیم و با حفظ مبانی نقد منصفانه و مشفقانه که موتور محرکه جامعه سالم و بانشاط تلقی میشود، هرگونه اتهامزنی، اختلافافکنی و تضعیف سرمایه اجتماعی این نظام مقدس را در شرایط جنگی، چه با عمد و عالمانه و آگاهانه و چه براساس فریب و عملیات روانی جبهه معاند، مصداق خیانت و آسیبزننده به اقتدار جبهه خودی در برابر دشمن واحد میدانیم.
از دولت انتظار داریم:
باور به وعدههای الهی و اعتقاد به گفتمان گرهگشای «ما میتوانیم» را که در رأس و در سطح قاطبه مدیران ارشد قابل مشاهده و دلگرمکننده است، به سایر سطوح و سلسلهمراتب تسری دهد، تا مردم یک مبنا و پیام واحد از مسئولان اجرایی دریافت کنند و امیدوارتر از گذشته، عبور از چالشهای زودگذر را با صبوری و مدارا تحمل کنند.
در امتداد عملکرد قابل تحسین، برای مقابله با آثار و تبعات جنگ، پایدار نگهداشتن زیرساختها و استمرار خدمترسانی در سختترین شرایط و صیانت از امنیت غذایی، سعی و تلاش خود را برای حمایت از معیشت اقشار محروم و تقویت مقاومت اقتصادی، ثبات اقتصادی و تحکیم اقتصاد مقاومتی افزون کند، تا به تراز بالاتری از تابآوری ملی دست پیدا کنیم.
دلارزدایی، تقویت ارتباط با همسایگان، بهبود شرایط کسبوکار در صنعت و کشاورزی، تأمین امنیت سرمایه در فرآیند کارآفرینی و تولید، ساماندهی به یکهتازی و سرمایهسوزی خودروسازان و جلب رضایت بازنشستگان، معلمان، اساتید دانشگاه، پرستاران و سایر کارمندان و بالاخره پشتیبانی از خانواده نیروهای نظامی، انتظامی و حافظان امنیت کشور، در تأمین عزتمندانه معیشت، اقداماتی ضروری است و با وجود همه موانع و مشکلات، باید با رویکرد جهادی در این مسیر گام بردارد.
برای حمایت از نهاد خانواده، برقراری امنیت اخلاقی، حفظ سلامت معنوی و صیانت از سرمایه حیا، عفاف و حجاب، تجلی عزم و اراده و اقدامات متناسب، خردمندانه و فرهنگساز را، با استفاده از سرمایه انسانی ارزشمند و ظرفیت عظیم مجموعههای مرتبط با خود آغاز کند.
از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم:
روند اصلاح و بازنگری در احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، متناسب با اقتضائات جدید و شرایط جنگی کشور را تسریع نماید.
ظرفیت قانونگذاری و نظارت عالیه را در خدمت تقویت بنیه دفاعی و افزایش تابآوری ملی، بهعنوان اولویتهای قطعی قرار دهد.
حسب امر امام حاضر، در تدوین و تولید و ابلاغ پیوست مربوطه به انسجام اجتماعی در هریک از کلان عرصههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی، در فضای همدلی و همکاری، به قوای مجریه و قضائیه کمک و کارگشایی نماید.
از قوه قضائیه انتظار داریم:
تشدید مجازات برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، امنیت معیشتی و اقتصادی و امنیت روحی و معنوی مردم در زمان جنگ، بهصورت بازدارنده موردتوجه قرار گرفته و با شفافیت و سرعت در اطلاعرسانی، موجبات دلگرمی دلسوزان و دغدغهمندان فراهم شود.
رانتخواران، مفسدان اقتصادی و سوءاستفادهکنندگان از شرایط موجود، در هر جایگاهی، بدون ملاحظه، با اِعمال مجازات بازدارنده و عبرتآموز، پشیمان شوند.
ترک فعل مدیران و مسئولان، که بعضاً صدمات جبرانناپذیری به منافع عمومی و بیتالمال وارد میکند، بهعنوان تخلف قطعی مورد پیگیرد قرار گیرد.
با بهرهگیری از ظرفیت قوانین موجود، مروجین برهنگی و فساد علنی و مرتکبین هنجارشکنی سازمانیافته که روزبهروز جسورتر و جریتر میشوند و رفتار غیراخلاقی ایشان، مورد اعتراض همه اقشار جامعه و خانوادههای برخوردار از سلایق متنوع سیاسی و مذهبی میباشد، بدون تسامح و با قاطعیت مجازات شوند، تا احقاق حق زیست عفیفانه در جامعه اسلامی که از وظایف و تکالیف حاکمیت محسوب میشود، مورد خدشه قرار نگیرد.
از متولیان و مسئولان امر در آموزشوپرورش و آموزش عالی انتظار داریم:
خود را متناسب با مأموریت خطیر فراهم کردن بستر رشد و بالندگی برای نسلی تجهیز نمایند که باید پرچم عزت و اقتدار ایرانی «هرچه قویتر» را بر چکاد تمدن نوین ایرانی-اسلامی برافراشته نماید.
در پایان، با تضرع به درگاه حضرت حق و استمداد از وجود ذیجود سرورمان، امام عصر(عجلاللهتعالیفرجهالشریف)، پیروزی عاجل و کامل جبهه حق بر کفر و الحاد و موفقیت ایران اسلامی را در عبور از پیچ تاریخی پیشرو و نقشآفرینی مؤثر در فراهمشدن مقدمات ظهور آن حضرت مسألت داریم.