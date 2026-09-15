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کد خبر: ۳۳۸۱۳۵
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
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جاویدالاثر متوسلیان:

تکبیر، مجهزترین افراد و سلاح‌های مدرن را به زانو درمی‌آورد

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، صوتی شنیدنی از سخنرانی جاویدالاثر احمد متوسلیان را برای نخستین بار منتشر کرده است.
در این صوت، جاویدالاثر احمد متوسلیان با بیان اینکه ما همواره به یاد امام زمان زنده بودیم و با این یاد نفس کشیدیم، می‌گوید: «وقتی تکبیر می‌گوییم، شاید به ارزش معنوی آن پی نبرده باشیم که چه معجزه‌هایی می‌کند؛ این تکبیرها مدرن‌ترین سلاح‌ها و مجهزترین افراد را به زانو درمی‌آورد. کسانی که از تخصص دم می‌زنند، باید بیایند و ببینند ما فقط با الله‌اکبر پیش می‌رویم.»
وی تأکید می‌کند: «اگر چشم‌هایمان را باز کنیم و غبارها را از دل کنار بزنیم، چنین نورهایی را خواهیم دید و چنین بوهایی را حس خواهیم کرد.»

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