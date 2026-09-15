فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۱۳۰
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

رفع کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در فرخ‌شهر نیازمند همکاری بین‌دستگاهی است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شهرستان فرخ‌شهر از مناطق توانمند در حوزه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی است، گفت: رفع مشکل کمبود فضاهای مورد نیاز برای اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های این حوزه نیازمند تعاملات بین دستگاهی است.
شهرام فرجی در نشست با فرماندار شهرستان فرخ‌شهر افزود: این شهرستان به عنوان یکی از پرجمعیت‌‌ترین شهرهای استان، دارای توانمندی‌ها و استعدادهای ویژه فرهنگی، هنری و قرآنی است و باید برای رفع مشکل کمبود فضاهای مرتبط با فعالیت‌های حوزه فرهنگی چاره‌اندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجتمع فرهنگی و هنری امین فرخ‌شهر به عنوان تنها فضای زیرمجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار واحد دانشگاهی است، تصریح کرد: نمایندگی این اداره کل نیز در این ساختمان مستقر است و باید به نوعی به مطالبات فعالان فرهنگی و هنری برای استفاده از این مکان پاسخ داد.
حبیب محمدی فرماندار فرخ‌شهر هم در این نشست به طرح مطالبات فرهنگی مردم این شهرستان اشاره کرد و گفت: کمبود فضای مورد نیاز فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی، دغدغه‌ای است که هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب فرخ‌شهر به صورت مستمر آن را مطرح کرده و خواستار رفع این مسئله هستند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

توهین روزنامه زنجیره‌ای به ملّت مبعوث 

نشانه‌های نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز؛ از بازگشت چهره‌های وطن‌فروش تا لگدپرانی در جشنواره‌های خارجی

دیکته آمریکا به عربستان ثابت کرد نشست عمان تله بود

خطای غیرقابل‌ چشم‌پوشی وزیر خارجه عمان

گزارش خواندنی فارن‌پالیسی درباره چگونگی زمینگیر شدن پنتاگون مقابل ایران

جای آن است که خون موج زند در دل لعل!(نکته)

قبول شدی یا نه؟!(گفت و شنود)

فروپاشی توهّمات سعودی‌ها در یمن(یادداشت روز)

سلاح دادیم، به خیابان بیایید، ما هم بمباران می‌کنیم!

طرح ۵ مرحله‌ای رژیم آپارتاید اسرائیل برای نسل‌کشی در فلسطین