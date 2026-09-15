رفع کمبود فضاهای فرهنگی و هنری در فرخشهر نیازمند همکاری بیندستگاهی است
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شهرستان فرخشهر از مناطق توانمند در حوزههای فرهنگی، هنری و قرآنی است، گفت: رفع مشکل کمبود فضاهای مورد نیاز برای اجرای فعالیتها و برنامههای این حوزه نیازمند تعاملات بین دستگاهی است.
شهرام فرجی در نشست با فرماندار شهرستان فرخشهر افزود: این شهرستان به عنوان یکی از پرجمعیتترین شهرهای استان، دارای توانمندیها و استعدادهای ویژه فرهنگی، هنری و قرآنی است و باید برای رفع مشکل کمبود فضاهای مرتبط با فعالیتهای حوزه فرهنگی چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مجتمع فرهنگی و هنری امین فرخشهر به عنوان تنها فضای زیرمجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار واحد دانشگاهی است، تصریح کرد: نمایندگی این اداره کل نیز در این ساختمان مستقر است و باید به نوعی به مطالبات فعالان فرهنگی و هنری برای استفاده از این مکان پاسخ داد.
حبیب محمدی فرماندار فرخشهر هم در این نشست به طرح مطالبات فرهنگی مردم این شهرستان اشاره کرد و گفت: کمبود فضای مورد نیاز فعالیتها و برنامههای فرهنگی، دغدغهای است که هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب فرخشهر به صورت مستمر آن را مطرح کرده و خواستار رفع این مسئله هستند.