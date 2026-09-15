مسئولان با امیدآفرینی و تلاش برای بهبود معیشت مردم پشتیبان جبهه انقلاب باشند

اصفهان- خبرنگار کیهان:

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف به‌ویژه در بخش معیشت و مقابله با گرانی، باید با همه توان برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند و از بیان سخنان ناامیدکننده که به تضعیف جبهه خودی می‌انجامد، پرهیز کنند.

محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور دویست‌وسی‌وپنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به عظمت کلام امام شهید و ایستادگی و پایمردی ملت شریف ایران در طول سال گذشته و حماسه‌آفرینی‌های ماه‌های اخیر اظهار کرد: مردم در تمام عرصه‌ها با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، پشتیبان اصل نظام و انقلاب بوده‌اند و اکنون نیز با فرارسیدن ماه مهر، فرزندان خود را راهی مدارس و دانشگاه‌ها می‌کنند که این کار وظیفه مسئولان را بسیار سنگین‌تر می‌کند. وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید از طرح مباحث یأس‌آور و سخنانی که بوی ضعف و سستی به ذهن دشمن متبادر کند، خودداری کنند، افزود: انتظار می‌رود همه مدیران و متولیان با تمام قدرت برای حفظ معیشت، بهبود وضعیت اقتصادی و جلوگیری از سختی معیشت مردم گام بردارند و از تلاش‌های شبانه‌روزی دولت و خدمتگزاران در شرایط تحریم و توطئه‌های دشمن قدردانی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به لزوم برخورد با کسانی که با سخنان مغرضانه یا ناآگاهانه پشت نیروهای مدافع نظام و مسئولان را خالی می‌کنند، تصریح کرد: قوه قضائیه باید مراقبت بیشتری داشته باشد و با افرادی که برخلاف مصالح و منافع ملی و تقویت مجموعه نظام حرکت می‌کنند، برخورد کند تا روزبه‌روز شاهد پایداری، امنیت و رفاه توأم با توسعه برای مردم باشیم.