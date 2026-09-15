کار در اورژانس، خدمتی عبادی و اقدامی انسانی است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در دیدار رئیس دانشگاه‌، سرپرست وکارکنان اورژانس 115 استان با ایشان که به مناسبت گرامیداشت هفته اورژانس برگزار شد با بیان اینکه فعالیت در اورژانس، کاری عبادی، پسندیده و اقدامی انسانی و خیرخواهانه است، افزود: خدمت کارکنان اورژانس به صورت مستقیم به نیازمندان ارائه می‌شود و این خدمت ارزشمند، از جایگاه والایی برخوردار است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالحسین فاطمی افزود: همان‌گونه که در قرآن کریم نیز وعده داده شده است، پیروزی و نصرت از آن مؤمنان خواهد بود و ان‌شاءالله فضای جامعه به سمت بهبود و شرایط مطلوب‌تر حرکت خواهد کرد. وی با اشاره به حوادث تاریخی و خوی استکباری و قدرت‌های سلطه‌گر، اظهار کرد: دشمنان ایران اسلامی همواره چشم طمع به کشور و منافع ملت ایران داشته‌اند، اما مردم ایران با ایمان، استقامت و اتکا به خداوند در برابر توطئه‌ها ایستادگی کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت نیت الهی در خدمت‌رسانی، خاطرنشان کرد: اگر انسان مؤمن باشد و توجه خود را به خداوند معطوف کند، تمام خدمات او می‌تواند رنگ عبادت به خود بگیرد، زندگی او نورانی شود و برکات روزافزونی نصیب وی شود.