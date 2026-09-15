کد خبر: ۳۳۸۱۲۷
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۲
آغاز فصل کاشت طلای سرخ در بام ایران
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: فصل کاشت زعفران طلای سرخ درشهرکرد بام ایران آغاز شد.
حسین بهرامی افزود: با توجه به تنوع اقلیمی، ارتفاع مناسب و محدودیت منابع آبی، توسعه اصولی کشت زعفران میتواند نقش مؤثری در اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری آب، ایجاد اشتغال و ارتقای درآمد کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری داشته باشد.
وی افزود: زعفران، محصولی کمآببر و با ارزش اقتصادی بالاست که با رعایت اصول فنی کاشت و مدیریت صحیح مزرعه، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشاورزی پایدار استان دارد.