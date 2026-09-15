آغاز فصل کاشت طلای سرخ در بام ایران

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

رئیس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: فصل کاشت زعفران طلای سرخ درشهرکرد بام ایران آغاز شد.

حسین بهرامی افزود: با توجه به تنوع اقلیمی، ارتفاع مناسب و محدودیت منابع آبی، توسعه اصولی کشت زعفران می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌‌وری آب، ایجاد اشتغال و ارتقای درآمد کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری داشته باشد.

وی افزود: زعفران، محصولی کم‌آب‌‌بر و با ارزش اقتصادی بالاست که با رعایت اصول فنی کاشت و مدیریت صحیح مزرعه، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشاورزی پایدار استان دارد.