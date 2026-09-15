باغ سه گوش شیراز گامی بلند در راستای تقویت هویت فرهنگی و جذب گردشگران داخلی و خارجی
شيراز- خبرنگار كيهان:
مدیریت شهری با نگاهی فراتر از یک پروژه صرفاً عمرانی، باغ سهگوش را به مثابه تلاشی برای پیوند گردشگری با هنر و ادب فارسی تعریف کرده است. این مجموعه که در بلوار امیرکبیر، حدفاصل خیابانهای فاخته ۱ و ۲ واقع شده، با وسعتی بالغ بر ۱۰ هکتار، نه تنها یک فضای مفرح عمومی، بلکه باغموزهای برای ادبیات و هنر خواهد بود و به یکی از قطبهای فرهنگی و گردشگری شهر تبدیل میشود.
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز، در تشریح ابعاد این پروژه، بر جایگاه ویژه آن در ارتقای کیفیت زندگی شهری تأکید و اظهار داشت: این پروژه صرفاً اقدام عمرانی یا یک باغ معمولی نیست، بلکه تلاشی است برای ارتقای گردشگری و احیای نشاط اجتماعی توأم با پیوند فرهنگ و هنر.
وی افزود: باغ سهگوش به محفلی شاخص برای هنرمندان و علاقهمندان به شعر و ادب پارسی بدل خواهد شد. اسدی، ادامه داد: فاز نخست این مجموعه که ۱۲ هزار متر مربع آن به محوطهسازی و کفسازی اختصاص یافته، دارای امکانات و جذابیتهای متعددی است که آن را به مقصدی دیدنی تبدیل میکند.
آبنمایی به طول ۵۰۰ متر که چشماندازی بدیع و خنک را برای بازدیدکنندگان به ارمغان میآورد، مخزن ذخیره آب به حجم ۶۰۰ متر مکعب جهت تأمین پایدار آب مورد نیاز فضای سبز، ساختمان نمازخانه به مساحت ۱۰۰ متر مربع و سرویسهای بهداشتی مدرن، گسترش چشمگیر فضای سبز و ایجاد زیرساخت برای کاشت انواع گلها، روشنایی و مبلمان شهری بخشی از امکانات این باغ است که شهردار شیراز به آنها اشاره کرد.
وی افزود: این پروژه، گامی بلند در راستای تقویت هویت فرهنگی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.
اسدی با اشاره به رویکرد کلی مدیریت شهری در این زمینه گفت: ما در مجاورت این باغ، باغ ایرانی را نیز احداث کردهایم و بهموازات آن، پروژههای کلان دیگری نظیر اکوپارک بزرگ ۲۳۰ هکتاری، پارک ۴۰۴۴ هکتاری ارتفاعات، شهربازیها و شهر آبی را در دست اجرا داریم که نشان از عزم جدی برای ارتقای شاخصهای تفریحی و نشاط در این کلانشهر دارد.