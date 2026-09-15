الگوی زن تراز انقلاب اسلامی باید در جامعه امروز بازتعریف و تبیین شود

اصفهان- خبرنگار کیهان:

نشست «مریم اشجع، بانوی تراز انقلاب اسلامی» با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از بانوان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در حسینیه بنی‌فاطمه(س) اصفهان برگزار شد.

مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه این نشست که با محوریت تبیین جایگاه و نقش زنان در جامعه اسلامی و بررسی الگوهای مؤثر زن مسلمان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی برگزار شد بر ضرورت معرفی الگوهای موفق و الهام‌بخش برای نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه و نقش‌آفرینی زنان در تحولات اجتماعی و فرهنگی، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بانوان در مسیر پیشرفت استان و کشور تأکید کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه زن مسلمان می‌تواند در کنار نقش‌آفرینی در خانواده، در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی و مدیریتی نیز اثرگذار باشد، گفت: جامعه برای پیشرفت و حل مسائل خود نیازمند استفاده از ظرفیت فکری و اجتماعی زنان

است.

جمالی‌نژاد افزود: معرفی بانوان الگو و بازخوانی سیره و عملکرد زنان اثرگذار، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت، امید و اعتمادبه‌نفس در میان نسل جوان و به‌ویژه دختران باشد.

وی بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بانوان تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که زنان و دختران جوان بتوانند متناسب با توانمندی‌ها و استعدادهای خود در عرصه‌های مختلف حضور مؤثر داشته باشند.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: تبیین الگوی زن تراز انقلاب اسلامی نباید فقط در قالب برنامه‌های مناسبتی دنبال شود، بلکه این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی مستمر فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان این حوزه است.

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت خانواده در سیاست‌های اجتماعی استان اظهار کرد: تقویت بنیان خانواده، افزایش نشاط اجتماعی و توجه به مسائل زنان و دختران باید در کنار یکدیگر دنبال شود و دستگاه‌های اجرائی و مجموعه‌های فرهنگی در این زمینه مسئولیت مشترکی دارند.