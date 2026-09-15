یادواره شهدای ارتش در اصفهان برگزار میشود
اصفهان- خبرنگار کیهان:
ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری از برگزاری یادواره شهدای ارتش این سه استان در جنگهای تحمیلی دوم و سوم در گلستان شهدای اصفهان خبر داد.
امیر سرتیپ دوم محسن کرمی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: یادواره شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری با شعار «ارتش، سنگر ایمان و ایران؛ شهیدانش، ستارگان آسمان» برگزار میشود.
وی افزود: این مراسم با حضور مسئولان کشوری و لشکری، خانوادههای معظم شهدا، پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم، پنجشنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.
ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان، یزد و چهارمحالوبختیاری با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و امنیت کشور تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست؛ از این رو همه ما وظیفه داریم ضمن پاسداری از خون شهدا، مسیر پرافتخار آنان را ادامه دهیم.
امیر کرمی ادامه داد: امنیت، عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان اسلام است و برگزاری یادوارهها فرصتی برای بازخوانی این مجاهدتها و انتقال پیام شهدا به نسلهای جدید به شمار میرود.
وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تبیین فرهنگ ایثار نیاز دارد، گفت: باید رشادتها و جانفشانیهای شهدا و رزمندگان نیروهای مسلح در جنگهای۱۲ روزه و رمضان برای نسل جوان روایت شود تا ابعاد مختلف مقاومت ملت ایران و نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور برای افکار عمومی تبیین شود.
ارشد نظامی ارتش در منطقه اصفهان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بهویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه اصفهان، تا پای جان آماده دفاع، ایثار و جانفشانی در راه ولایت، میهن اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
امیر کرمی یادوارههای شهدا را بستری برای انتقال سبک زندگی و منش شهیدان دانست و افزود: برگزاری این مراسمها کمک میکند راه، آرمان و سیره شهدا به نسلهای جدید و همرزمان آنان منتقل شود و جوانان امروز با الگوهای واقعی ایثار، مسئولیتپذیری و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی آشنا شوند.
وی ادامه داد: پیام برگزاری این یادوارهها برای دشمنان اسلام و انقلاب روشن است؛ ملت ایران و نیروهای مسلح همچنان در مسیر شهدا حرکت میکنند و جوانان و رزمندگان امروز ادامهدهندگان راه سرخ همرزمان شهید خود هستند.
وی در پایان از مردم استان اصفهان برای حضور در این مراسم دعوت کرد و گفت: از همه مردم شهیدپرور اصفهان دعوت میکنیم با حضور خود در این محفل معنوی، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، بر شکوه و معنویت این یادواره بیفزایند.