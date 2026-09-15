شيراز- خبرنگار كيهان:

نشست تخصصی شورای قضائی استان فارس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، با محوریت صیانت حقوقی از موقوفات، تثبیت مالکیت و ارتقای بهره‌وری برگزار شد. در این جلسه که با هدف تقویت تعاملات بین‌دستگاهی میان اداره کل اوقاف و دستگاه قضائی استان فارس برگزار شد، بر لزوم رفع تعارضات حقوقی، شفاف‌سازی پرونده‌های وقفی و جهت‌دهی وقف به نیازهای روز از جمله حوزه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی تأکید شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب‌، رئیس کل دادگستری استان از تلاش‌های بی‌وقفه و تعامل سازنده مجموعه اوقاف استان و مجموعه قضائی تقدیر کرد و تعاملات این دو نهاد را گامی مؤثر در صیانت از حقوق بیت‌المال و احیای سنت حسنه وقف ارزیابی کرد.

رجایی‌نسب با اشاره به فرمایش نبی مکرم اسلام‌(ص) پیرامون ماهیت صدقه جاریه اظهار داشت: سنت حسنه وقف، چشمه‌ای جوشان و سرمایه‌ای ماندگار برای آخرت است که آثار و برکات مادی و معنوی آن در تاروپود جامعه جاری می‌شود؛ از این رو حفظ عین و صیانت دقیق از نیات واقفان خیراندیش، رسالت شرعی و قانونی سنگینی بر دوش ما قرار داده است. رئیس شورای قضائی استان فارس با تأکید بر بهره‌برداری بهینه، پویاسازی اقتصادی و لزوم شفافیت در پرونده‌های وقفی خاطرنشان کرد: با رفع ابهامات حقوقی، حل‌وفصل دعاوی و رفع تعارضات احتمالی از طریق مراجع صالحه قضائی، زمینه بهره‌برداری حداکثری و مولدسازی موقوفات فراهم می‌شود.

رجایی‌نسب در پایان با اشاره به تحولات فناورانه و نیازهای متغیر جامعه تأکید کرد: امروز وقف باید در مسیر پاسخگویی به نیازهای روز از جمله حوزه‌های دانش‌بنیان، اشتغال‌زایی، درمان و محرومیت‌زدایی جهت‌دهی شود؛ در این مسیر، هم‌افزایی ساختاری میان اداره کل اوقاف و دستگاه قضائی استان فارس، الگویی موفق از تعامل بین‌دستگاهی را برای احقاق حق و دفاع از حقوق عمومی جامعه به نمایش گذاشته است.

در این نشست مشترک نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با تأکید بر ضرورت صیانت حقوقی از نیات واقفین و تطبیق کارکردهای وقف با نیازهای روز، وقف را سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه برشمرد و خواستار هم‌افزایی حداکثری دستگاه قضائی در رفع تعارضات و صیانت از این فرهنگ دینی شد.