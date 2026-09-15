همدان- خبرنگار کیهان:

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار همدان با اشاره به تدوین سند جامع مدیریت شهری هوشمندی همدان، گفت: این سند با هدف عبور از مرحله شهرداری الکترونیک به مدیریت شهری هوشمند با همکاری دانشگاه صنعتی همدان در پنج فاز تدوین خواهد شد.

مجتبی حمزه‌رستگار افزود: این سند جایگزین برنامه جامع فناوری اطلاعات نیست، بلکه مرحله تکامل آن محسوب می‌شود. مأموریت اصلی این سند، طراحی نقشه راه گذار از سازمان دیجیتال به حکمرانی هوشمند شهری است؛ نقشه‌ای که در آن داده‌های شهری به صورت یکپارچه جمع‌آوری، تحلیل و به تصمیم‌های مدیریتی مبتنی بر شواهد تبدیل می‌شوند.

وی در تشریح فرآیند اجرائی این پروژه اظهار داشت: سند جامع مدیریت شهری هوشمند همدان در پنج فاز تدوین خواهد شد که فاز نخست آن شامل تحلیل وضعیت موجود، ارزیابی بلوغ دیجیتال و شناسایی شکاف‌ها هم‌اکنون به اجرا رسیده است.

حمزه‌رستگار افزود: چهار فاز باقی‌مانده شامل طراحی معماری داده شهری، استقرار نظام حکمرانی داده، توسعه سکوهای تحلیل هوشمند و ترسیم نقشه راه اجرائی تا پایان سال 1405 به انجام خواهد رسید.

وی با تأکید بر تغییر چارچوب مدیریت شهری خاطرنشان کرد: مسئله امروز شهرداری همدان کمبود سامانه‌های اطلاعاتی نیست؛ بلکه نبود معماری یکپارچه داده، ضعف در حکمرانی داده، محدود بودن قابلیت‌های تحلیلی، استفاده محدود از فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیاء ،IoT، هوش مصنوعی AI، تحلیل کلان‌داده و سامانه‌های تصمیم‌یار است. بر همین اساس، سند جامع مدیریت شهری هوشمند با رویکردی متفاوت تدوین خواهد شد.