راهاندازی میدان ترهبار گامی برای رونق تولید و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی تالش
تالش- خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش از بررسی راهاندازی میدان ترهبار در بخش جوکندان با هدف حمایت از تولیدکنندگان، ساماندهی عرضه محصولات کشاورزی و تقویت اقتصاد محلی خبر داد.
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، در نشستی با محوریت راهاندازی میدان ترهبار در بخش جوکندان، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود برای تقویت زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی شهرستان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه تالش در حوزه تولیدات کشاورزی، باغی و صیفیجات عنوان داشت: محوطه و انبار ۵ هزار تنی تعاون روستایی در جوکندان میتواند بستر مناسبی برای ایجاد و راهاندازی میدان ترهبار و ساماندهی عرضه محصولات تولیدی منطقه باشد.
فرماندار تالش افزود: ایجاد این مجموعه ضمن تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازار، میتواند به کاهش واسطهگری، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کرده و زمینه عرضه مستقیمتر محصولات کشاورزان به مصرفکنندگان را فراهم کند.
جمشیدی سهساری با تأکید بر رویکرد دولت وفاق ملی در حمایت از تولید، تقویت اقتصاد محلی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، خاطرنشان کرد: راهاندازی میدان ترهبار جوکندان میتواند گامی مؤثر در جهت حمایت عملی از کشاورزان و تبدیل ظرفیتهای تولیدی تالش به فرصتهای پایدار اقتصادی باشد.