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کد خبر: ۳۳۸۱۲۰
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
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فرماندار تالش: نظارت بر نانوایی‌ها و بازار در آستانه بازگشایی مدارس تشدید می‌شود

تالش- خبرنگار کیهان: 
رضا جمشیدی سه‌ساری از تشدید نظارت بر نانوایی‌ها، ساماندهی آرد عشایر و تداوم بازرسی‌های بازار شهرستان در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد.
رضا جمشیدی سه‌ساری در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان تالش با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم، عنوان کرد: نظارت‌ها بر عملکرد واحدهای نانوایی با همکاری صمت، اتحادیه‌های صنفی و شبکه بهداشت تشدید و به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.
فرماندار تالش همچنین در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان با قدردانی از همکاری اصناف و فعالان اقتصادی گفت: نظارت‌های مستمر بر بازار با هدف حفظ آرامش ادامه خواهد داشت.
جمشیدی سه‌ساری با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها و دانش‌آموزان اتخاذ شده تا بازگشایی مدارس در فضائی آرام و بدون دغدغه برای مردم انجام شود.

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