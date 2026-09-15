تالش- خبرنگار کیهان:

رضا جمشیدی سه‌ساری از تشدید نظارت بر نانوایی‌ها، ساماندهی آرد عشایر و تداوم بازرسی‌های بازار شهرستان در آستانه آغاز سال تحصیلی خبر داد.

رضا جمشیدی سه‌ساری در نشست کارگروه آرد و نان شهرستان تالش با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مردم، عنوان کرد: نظارت‌ها بر عملکرد واحدهای نانوایی با همکاری صمت، اتحادیه‌های صنفی و شبکه بهداشت تشدید و به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

فرماندار تالش همچنین در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان با قدردانی از همکاری اصناف و فعالان اقتصادی گفت: نظارت‌های مستمر بر بازار با هدف حفظ آرامش ادامه خواهد داشت.

جمشیدی سه‌ساری با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی خاطرنشان کرد: تدابیر لازم برای تأمین و عرضه مناسب کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها و دانش‌آموزان اتخاذ شده تا بازگشایی مدارس در فضائی آرام و بدون دغدغه برای مردم انجام شود.