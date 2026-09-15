در حالی که ترامپ مدعی شده بود روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند که حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را متوقف کنند، گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که حملات طرفین به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر همچنان ادامه دارد و ترامپ در این مورد هم دروغ گفته است.

پاسخ ترامپ به افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا همچنان گفتاردرمانی است. وی تقریباً هر روز برای کاهش قیمت انرژی در جهان مدعی می‌شود «تنگه هرمز باز است»، «ارتش آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد»، «ایران به‌شدت دنبال مذاکره است». ترامپ در گفتاردرمانی جدیدی مدعی شده است که دلیل افزایش قیمت گازوئیل در آمریکا حمله اوکراین به پالایشگاه‌های انرژی روسیه است. به همین دلیل وی از زلنسکی خواسته است که حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی روسیه را متوقف کند، ادعایی که البته هفته‌نامه تایم آن را رد کرده و نوشته است: «داده‌های بازار انرژی نشان می‌دهد که دلیل اصلی کمبود جهانی گازوئیل، جنگ آمریکا علیه ایران است».

ترامپ روز دوشنبه (23 شهریور) نیز در ادامه ادعاهای خود در با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، نوشت که «اوکراین و روسیه موافقت کرده‌اند به اهداف انرژی یکدیگر حمله نکنند.» اما این ادعای ترامپ نیز مثل صدها و شاید هزاران ادعای دیگرش کاملاً دروغ از آب درآمد چرا که دیروز(سه‌شنبه) اوکراین و روسیه حملات خود را به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر ادامه دادند. منابع محلی بامداد سه‌شنبه از حمله هوائی مجدد ارتش اوکراین به پالایشگاهی در عمق خاک روسیه خبر دادند. طبق گزارش‌ها، هواپیماهای بدون سرنشین اوکراینی پالایشگاه نفت شهر «سیزران» متعلق به شرکت «روس‌نفت» را هدف قرار دادند. بر این اساس، چندین آتش‌سوزی در این تأسیسات نفتی که در فاصله حدود یک‌هزار کیلومتری اوکراین قرار دارد، دیده می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که روسیه نیز به تأسیسات انرژی اوکراین در بندر اودسا حمله کرده است.

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دوشنبه‌شب ضمن شرط‌گذاری برای توقف حملات اوکراین اعلام کرد که اگر شرکای کی‌یف تضمین کنند که مسکو به زیرساخت‌های انرژی و مسیرهای تأمین موادغذایی اوکراین حمله نخواهد کرد، کی‌یف نیز حملات خود علیه روسیه را متوقف خواهد کرد. به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، زلنسکی در پیامی در تلگرام نوشت که اوکراین مطمئن نیست که روسیه تمایلی به پایبندی به هرگونه توافق در این‌باره داشته باشد. رئیس‌جمهور اوکراین افزود: جنگ باید پایان یابد. و یک گام در راستای کاهش تنش در مورد زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند اولین گام به سوی صلح باشد. ما از شرکای خود انتظار داریم که جزئیات در این‌باره را ارائه دهند. زلنسکی تصریح کرد، اوکراین مایل به امضای توافق‌نامه‌ای برای خودداری از حمله به زیرساخت‌ها است اما هرگونه توافقی از این دست باید «قابل اعتماد، بلندمدت و تأثیر واقعی بر زندگی مردم داشته باشد». رویترز با اشاره به سخنان زلنسکی نوشت، این اظهارات به منزله انکار ادعای ترامپ مبنی بر توافق اوکراین و روسیه برای توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی یکدیگر است.